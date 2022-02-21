У Федорова рассказали, сколько в прошлом году потратили на «Дію» — Finance.ua
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У Федорова рассказали, сколько в прошлом году потратили на «Дію»

Сегодня 19:15
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На приложение «Дія» в прошлом году было потрачено 40 млн грн, на хостинг — еще 25 млн грн.
Об этом первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб сообщил в интервью DEV.Украина.
«На приложение „Дія“ (поддержка и развитие) было потрачено около 40 млн и 25 млн — хостинг в прошлом году. Одна из составляющих этих расходов — хостинг — начинает стоить очень дорого, дороже, чем разработка, поскольку пользователей уже более 14 млн, а DAU уже доходило до 2 млн. В этом году на хостинг точно будет потрачено более сотни миллионов гривен. Мы сейчас готовим тендер, который будет объявлен в марте», — заявил Выскуб.
По его мнению, в Украине сейчас есть три «кита», которые могут обеспечивать хостинг — компании Де Ново, Gigacloud, Парковый. Круг таких компаний ограничен.
«Международное облако не может обеспечить уровень доступности инфраструктуры, который сейчас требует Госспецсвязи. Мы пока не можем говорить, что госреестры с персональными данными и такие сервисы как Дія будут размещены за рубежом. Это вопросы контроля и физической доступности к местам, где хранятся данные. Это когда можно прийти, скажем, в Де Ново, а там будет стоять охрана от Нацгвардии», — добавил Выскуб.
Напомним, с 8 февраля в Украине работает специальный правовой режим «Дія.City», разработанный для развития IT-отрасли. Выступая на презентации, Президент Владимир Зеленский спрогнозировал, что благодаря этому режиму доля ИТ во внутреннем валовом продукте Украины возрастет с 4% до 10%, а доходы — до 16,5 млрд долларов.
По материалам: Укрінформ
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