У бизнеса очень серьезные проблемы с кадрами — инвестбанкир Мазепа — Finance.ua
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У бизнеса очень серьезные проблемы с кадрами — инвестбанкир Мазепа

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Украинская экономика до сих пор успешно не перестроилась на «военные рельсы» и испытывает ощутимые проблемы. Об этом рассказал в интервью Forbes основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.
Первая и самая главная проблема «военной экономики» Украины — это ощутимая нехватка квалифицированных кадров.
«Общаясь с топовыми бизнесменами, могу сказать, что сейчас три четверти рабочих на украинских предприятиях — это женщины. Это тотальное явление, которое не зависит от региона», — констатирует Мазепа.
Инвестбанкир отмечает, что эта проблема гораздо более глобальная, чем кажется. Она создает риски не только в текущий момент, но также является одним из главных рисков для экономического восстановления и роста.
Решение проблемы такого ощутимого дисбаланса Игорь Мазепа видит в продуманной государственной военной рекрутинговой кампании.
Вторая проблема, подчеркивает предприниматель, — это доверие государственных органов к бизнесу. Развитие долговременных принципов военной экономики возможно только в том случае, если бизнес будет видеть перспективы.
«Пока у бизнеса не будет уверенности, что этот рынок будет существовать и в последующие 5−10 лет, никто вкладывать деньги не будет» — констатирует бизнесмен.
Текущая «военная экономика» Украины построена на принципах, что бизнес не может ничего зарабатывать на продукции и услугах, предоставляемых армией. Более того, каждый бизнес находится под опасностью приватизации. Такую ситуацию сложно назвать мотивирующей для предпринимателей, заключает Игорь Мазепа.
По материалам:
Forbes.ua
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