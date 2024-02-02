Тысячи предприятий Канады могут обанкротиться из-за отмены правительственных программ поддержки — Finance.ua
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Тысячи предприятий Канады могут обанкротиться из-за отмены правительственных программ поддержки

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После отмены правительством Канады программ поддержки, введенных во время пандемии COVID-19, тысячи малых предприятий страны оказались под угрозой банкротства.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что фирмы, в которых работает менее ста человек, являются критически важными для канадской экономики, поскольку они дают работу почти двум третям из 12 млн частных работников страны.
Всплеск банкротств, подскочивший на 38% за первые 11 месяцев 2023 года, негативно повлияет на экономический рост, предупреждают лоббистские группы и экономисты.
В прошлом месяце малый бизнес столкнулся с дедлайном погашения беспроцентных кредитов в размере 60 тыс. канадских долларов, предоставленных во время пандемии. По словам министерства финансов Христи Фриланд, из 900 тыс. человек, воспользовавшихся государственной поддержкой, пятая часть до сих пор не вернула свои кредиты. По оценкам Канадской федерации независимого бизнеса (CFIB), лоббистской группы малого бизнеса, четверть из них не уложились в установленный срок.
В министерстве финансов Канады сообщили, что ведомство не ожидает негативного влияния на экономику из-за погашения кредитов, предоставленных в качестве поддержки во время пандемии. В то же время они подчеркнули, что получатели кредитов уже давно имели полную информацию о сроках и могли планировать в соответствии с ними.
Согласно последним официальным данным, в 2021 году в Канаде насчитывалось около 1,2 млн малых предприятий с наемными работниками, которые создавали более трети валового внутреннего продукта страны.
По материалам:
Економічна Правда
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