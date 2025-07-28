Турция впервые продала свой истребитель пятого поколения другой стране (фото) — Finance.ua
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Турция впервые продала свой истребитель пятого поколения другой стране (фото)

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Турция впервые продала свой истребитель пятого поколения другой стране (фото)
Турция впервые продала свой истребитель пятого поколения другой стране (фото)
Турция и Индонезия подписали соглашение о закупке 48 истребителей пятого поколения KAAN. Это произошло на оборонной выставке IDEF25, которая проходит в Стамбуле.
Сообщает Army Recognition.
В Индонезии давно выражали заинтересованность новым турецким самолетом. С подписанием контракта стороны завершили все формальности, необходимые для экспорта KAAN в азиатскую страну.
Как говорится в ранее обнародованном меморандуме, поставки KAAN должны быть осуществлены в течение 120 месяцев. Стоимость 10-летнего проекта оценивают в более чем 10 миллиардов долларов.

Справка Finance.ua:

  • KAAN является турецким перспективным истребителем пятого поколения, разработанным Turkish Aerospace Industries (TAI). Опытный прототип KAAN совершил свой первый полет в феврале 2024 года.
  • Самолет построен по технологии стелс. Для сохранения радиолокационной малозаметности оружие будет размещаться внутри фюзеляжа. Среди прочего, самолет может получить новую турецкую ракету класса «воздух-воздух» Gökdoğan, дальность которой составляет около 65 км. Предполагается также, что самолет сможет нести крылатые ракеты SOM с дальностью около 250 км.
По материалам:
Finance.ua
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