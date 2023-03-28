Турция показала стелс-беспилотник (фото) — Finance.ua

Турция показала стелс-беспилотник (фото) Сегодня 18:23 — Технологии&Авто

Турецкая компания Turkish Aircraft Industries (TAI) показала стелс-беспилотник ANKA-3, выполненный по аэродинамической схеме летающего крыла. Об этом сообщает The Drive.

Издание отмечает, что данный летательный аппарат по своим размерам сравним с легким истребителем, предназначен для нанесения ударов, наблюдательных миссий и применения в качестве средств радиоэлектронной борьбы. Другими задачами беспилотника называется подавление и уничтожение систем противовоздушной обороны.

Согласно The Drive, применять однодвигательный ANKA-3 планируется вместе с турецким перспективным стелс-истребителем TF-X. Размещать системы и боеприпасы можно как во внутреннем отсеке беспилотника, так и на внешних подвесках.

Издание предполагает, что по итогам испытаний конструкция воздухозаборника ANKA-3 может меняться.

Portaltele По материалам:

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