Турция показала стелс-беспилотник (фото) — Finance.ua

Турция показала стелс-беспилотник (фото)
Турецкая компания Turkish Aircraft Industries (TAI) показала стелс-беспилотник ANKA-3, выполненный по аэродинамической схеме летающего крыла. Об этом сообщает The Drive.
Издание отмечает, что данный летательный аппарат по своим размерам сравним с легким истребителем, предназначен для нанесения ударов, наблюдательных миссий и применения в качестве средств радиоэлектронной борьбы. Другими задачами беспилотника называется подавление и уничтожение систем противовоздушной обороны.
Согласно The Drive, применять однодвигательный ANKA-3 планируется вместе с турецким перспективным стелс-истребителем TF-X. Размещать системы и боеприпасы можно как во внутреннем отсеке беспилотника, так и на внешних подвесках.
Издание предполагает, что по итогам испытаний конструкция воздухозаборника ANKA-3 может меняться.
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