Турция показала стелс-беспилотник (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция показала стелс-беспилотник (фото)

Технологии&Авто
85
Турецкая компания Turkish Aircraft Industries (TAI) показала стелс-беспилотник ANKA-3, выполненный по аэродинамической схеме летающего крыла. Об этом сообщает The Drive.
Турция показала стелс-беспилотник (фото)
Издание отмечает, что данный летательный аппарат по своим размерам сравним с легким истребителем, предназначен для нанесения ударов, наблюдательных миссий и применения в качестве средств радиоэлектронной борьбы. Другими задачами беспилотника называется подавление и уничтожение систем противовоздушной обороны.
Согласно The Drive, применять однодвигательный ANKA-3 планируется вместе с турецким перспективным стелс-истребителем TF-X. Размещать системы и боеприпасы можно как во внутреннем отсеке беспилотника, так и на внешних подвесках.
Издание предполагает, что по итогам испытаний конструкция воздухозаборника ANKA-3 может меняться.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.