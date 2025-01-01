Три украинских университета вошли в мировой рейтинг с самым лучшим онлайн-образованием — Finance.ua
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Три украинских университета вошли в мировой рейтинг с самым лучшим онлайн-образованием

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Три украинских университета вошли в мировой рейтинг с самым лучшим онлайн-образованием
Три украинских университета вошли в мировой рейтинг с самым лучшим онлайн-образованием
Британское агентство Times Higher Education объявило новый рейтинг университетов — на этот раз с лучшей онлайн-подготовкой студентов. В The Online Learning Rankings 2024 вошли три украинских университета. Из них, по версии жюри, наилучшее дистанционное обучение — в Харьковской политехнике.
Как сообщил сайт Education.ua, от Украины в рейтинг попали:
  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;
  • Сумской государственный университет;
  • Харьковский национальный университет имени Каразина.
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Рейтинг The Online Learning Rankings 2024 — это первая попытка сравнить онлайн-обучение в глобальном масштабе. В рейтинг вошли 56 университетов из разных стран мира — Европы, США, Египта, Новой Зеландии, Австралии. Чтобы сравнить университеты, рейтинг обратил внимание на количество и качество ресурсов для обучения, уровень привлечения студентов в обучение и их успехи.
К слову, эти три университета вошли также в еще один рейтинг Times Higher Education вместе с 14 другими украинскими вузами, а Харьковскую политехнику и Сумской университет отметили еще и за междисциплинарный научный рейтинг.
По материалам:
Zaxid.net
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