ТОП-7 самых дорогих пляжных курортов в мире — Finance.ua

ТОП-7 самых дорогих пляжных курортов в мире Сегодня 07:36 — Мир

Традиционный отдых на побережье остается одним из самых популярных вариантов для отпуска. Однако есть места на карте, где насладиться райской роскошью могут позволить себе не все, пишет Travel Off Path

Эксперты исследовали все возможные пляжные направления, где есть один большой сетевой отель и по крайней мере 20 обычных или мини-гостиниц. Ориентировались на цену самого дешевого доступного двухместного номера в августе 2023 года.

7 самых дорогих пляжных курортов

Вас может удивить, но 4 из 7 самых дорогих пляжных мест в мире — в Соединенных Штатах.

1. Нантакет Таун (США)

Город расположен на американском острове Нантакет. Он признан не только самым дорогим пляжным направлением в США, но и в мире. Средняя цена гостиницы в августе здесь составляет 694 доллара за ночь. Это популярное место для отдыха, которое может похвастаться живописными пляжами, историческими маяками и великолепными бутиками. Нантакет имеет длинную береговую линию. Состоятельные американцы часто выбирают этот остров, чтобы построить здесь второй дом.

2. Позитано (Италия)

Позитано является дорогим и роскошным направлением благодаря своему расположению на элитном побережье Амальфи в южной Италии. Средняя стоимость августовского двухместного номера — 481 доллар. Позитано считается самым популярным городом в регионе Амальфи, где отдыхающие могут насладиться бурной ночной жизнью, невероятными видами и незабываемыми пляжами.

3. Монток (США)

Деревня на полуострове Лонг-Айленд в США. Здесь вы заплатите в среднем 478 долларов за ночь за самый дешевый двухместный номер в отеле. Пляжи Монтока признаны самыми красивыми на Лонг-Айленде. Здесь есть шесть национальных парков. Этот регион особенно понравится рыбакам: здесь регулярно устанавливают рекорды по морской рыбалке.

4. Сен-Тропе (Франция)

Известный французский курортный город на Лазурном берегу, ассоциирующийся с элитой. Каждое лето сюда прибывает огромное количество яхт. Если же у вас нет своей роскошной яхты для ночевки, то рассчитывайте заплатить в среднем 440 долларов за гостиничный номер на двоих.

5. Кеннебанкпорт (США)

Снова локация в Соединенных Штатах. Средняя стоимость двухместного номера в отеле или на вилле — 406 долларов за ночь в пиковый период. Двумя самыми популярными пляжами здесь являются длинный песчаный Гус-Рокс и чуть-чуть меньший, но очень фотогеничный пляж Арундел. Также Кеннебанкпорт предлагает разнообразие бутиков, художественных галерей и ресторанов.

6. Провинстаун (США)

Это отличный пляжный курорт с богатой историей и особой творческой атмосферой. Средняя стоимость проживания в августе — 404 доллара за ночь.

7. Капри (Италия)

В разгар августа номер на Капри обойдется около 399 долларов. Этот курорт считается одним из самых желанных направлений в Италии. Это элегантный город, где посетители могут провести время на средиземноморском пляже или в изысканных ресторанах или популярных бутиках.

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