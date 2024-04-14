ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах — Finance.ua

ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах Сегодня 14:06 — Личные финансы

ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах

Отложить деньги можно даже при небольших заработках. Конечно, делать это нелегко, особенно когда вокруг множество соблазнов. Необходимо правильно составить бюджет, откладывать определенный процент дохода и приобрести навыки планирования расходов.

Об этом пишет Oboz.Ua.

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Как сэкономить деньги

1. Проанализируйте свои расходы

Для начала нужно составить свой бюджет и проанализировать расходы.

Составьте четкий план:

запишите ваши ежемесячные доходы;

определите обязательные расходы, такие как аренда или ипотека, коммунальные платежи, кредиты и другие регулярные счета;

подумайте, сколько вы можете отложить каждый месяц (рекомендуется 10−15% от вашего чистого дохода);

планируйте другие расходы, такие как еда, транспорт и развлечения, обеспечивая резерв на непредвиденные расходы и сбережения.

Например, если вы зарабатываете 10 тыс. грн, попробуйте отложить 1000−1500 гривен каждый месяц. Таким образом вы накопите значительную сумму в течение года.

2. Сберегайте определенную часть дохода автоматически

Еще один эффективный способ накопить деньги — автоматически откладывать определенную часть своего дохода.

Есть несколько вариантов, как это сделать:

настройте перечисление 10−15% заработной платы на отдельный счет сразу после получения средств;

откройте депозитный счет с ежемесячным пополнением;

внесите регулярные взносы в инвестиционный фонд;

установите автоматический вычет части зарплаты в «копилку» (ПриватБанк), «банку» (Монобанк) или другой сервис через мобильный банкинг.

Это поможет вам привыкнуть к регулярным сбережениям, не неся большой потери в ежемесячном бюджете. Постепенно можно увеличивать откладываемую сумму.

3. Перед походом в магазин составьте список покупок

Чтобы избежать необдуманных трат, делайте покупки продуктов один раз в месяц.

В этом может помочь составление списка:

записывайте нужные покупки в заметках телефона или в тетради;

перед походом в магазин просмотрите список и оставьте только необходимое;

определите бюджет, чтобы контролировать расходы;

избегайте спонтанных покупок и следуйте списку;

после магазина проверьте остатки во избежание ненужных покупок.

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4. Питайтесь дома

Готовка дома поможет не только сэкономить деньги, но и избежать нездорового питания.

разработайте меню на неделю;

делайте заготовки, замораживая еду, это сэкономит время;

найдите легкие и быстрые рецепты;

покупайте сезонные и местные продукты, они дешевле;

посещайте кафе и рестораны по праздникам.

5. Избавьтесь от вредных привычек

Курение, употребление алкоголя или зависимость от игр бьет не только по здоровью, но и по бюджету. Отказ от них — простой способ значительно сэкономить.

К примеру, если вы тратите 300 гривен в неделю на сигареты, то за год это будет 15 600 гривен. А за 10 лет — 156 000 гривен. То же касается других вредных привычек.

Конечно, экономия может быть сложным делом. Однако следует помнить о результате.

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Обозреватель По материалам:

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