ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах — Finance.ua

ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах
Отложить деньги можно даже при небольших заработках. Конечно, делать это нелегко, особенно когда вокруг множество соблазнов. Необходимо правильно составить бюджет, откладывать определенный процент дохода и приобрести навыки планирования расходов.
Об этом пишет Oboz.Ua.
Как сэкономить деньги
1. Проанализируйте свои расходы
Для начала нужно составить свой бюджет и проанализировать расходы.
Составьте четкий план:
- запишите ваши ежемесячные доходы;
- определите обязательные расходы, такие как аренда или ипотека, коммунальные платежи, кредиты и другие регулярные счета;
- подумайте, сколько вы можете отложить каждый месяц (рекомендуется 10−15% от вашего чистого дохода);
- планируйте другие расходы, такие как еда, транспорт и развлечения, обеспечивая резерв на непредвиденные расходы и сбережения.
Например, если вы зарабатываете 10 тыс. грн, попробуйте отложить 1000−1500 гривен каждый месяц. Таким образом вы накопите значительную сумму в течение года.
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2. Сберегайте определенную часть дохода автоматически
Еще один эффективный способ накопить деньги — автоматически откладывать определенную часть своего дохода.
Есть несколько вариантов, как это сделать:
- настройте перечисление 10−15% заработной платы на отдельный счет сразу после получения средств;
- откройте депозитный счет с ежемесячным пополнением;
- внесите регулярные взносы в инвестиционный фонд;
- установите автоматический вычет части зарплаты в «копилку» (ПриватБанк), «банку» (Монобанк) или другой сервис через мобильный банкинг.
Это поможет вам привыкнуть к регулярным сбережениям, не неся большой потери в ежемесячном бюджете. Постепенно можно увеличивать откладываемую сумму.
3. Перед походом в магазин составьте список покупок
Чтобы избежать необдуманных трат, делайте покупки продуктов один раз в месяц.
В этом может помочь составление списка:
- записывайте нужные покупки в заметках телефона или в тетради;
- перед походом в магазин просмотрите список и оставьте только необходимое;
- определите бюджет, чтобы контролировать расходы;
- избегайте спонтанных покупок и следуйте списку;
- после магазина проверьте остатки во избежание ненужных покупок.
4. Питайтесь дома
Готовка дома поможет не только сэкономить деньги, но и избежать нездорового питания.
- разработайте меню на неделю;
- делайте заготовки, замораживая еду, это сэкономит время;
- найдите легкие и быстрые рецепты;
- покупайте сезонные и местные продукты, они дешевле;
- посещайте кафе и рестораны по праздникам.
5. Избавьтесь от вредных привычек
Курение, употребление алкоголя или зависимость от игр бьет не только по здоровью, но и по бюджету. Отказ от них — простой способ значительно сэкономить.
К примеру, если вы тратите 300 гривен в неделю на сигареты, то за год это будет 15 600 гривен. А за 10 лет — 156 000 гривен. То же касается других вредных привычек.
Конечно, экономия может быть сложным делом. Однако следует помнить о результате.
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