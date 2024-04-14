ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах — Finance.ua
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ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах

Личные финансы
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ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах
ТОП-5 советов, как сэкономить средства при минимальных доходах
Отложить деньги можно даже при небольших заработках. Конечно, делать это нелегко, особенно когда вокруг множество соблазнов. Необходимо правильно составить бюджет, откладывать определенный процент дохода и приобрести навыки планирования расходов.
Об этом пишет Oboz.Ua.
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Как сэкономить деньги

1. Проанализируйте свои расходы
Для начала нужно составить свой бюджет и проанализировать расходы.
Составьте четкий план:
  • запишите ваши ежемесячные доходы;
  • определите обязательные расходы, такие как аренда или ипотека, коммунальные платежи, кредиты и другие регулярные счета;
  • подумайте, сколько вы можете отложить каждый месяц (рекомендуется 10−15% от вашего чистого дохода);
  • планируйте другие расходы, такие как еда, транспорт и развлечения, обеспечивая резерв на непредвиденные расходы и сбережения.
Например, если вы зарабатываете 10 тыс. грн, попробуйте отложить 1000−1500 гривен каждый месяц. Таким образом вы накопите значительную сумму в течение года.
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2. Сберегайте определенную часть дохода автоматически
Еще один эффективный способ накопить деньги — автоматически откладывать определенную часть своего дохода.
Есть несколько вариантов, как это сделать:
  • настройте перечисление 10−15% заработной платы на отдельный счет сразу после получения средств;
  • откройте депозитный счет с ежемесячным пополнением;
  • внесите регулярные взносы в инвестиционный фонд;
  • установите автоматический вычет части зарплаты в «копилку» (ПриватБанк), «банку» (Монобанк) или другой сервис через мобильный банкинг.
Это поможет вам привыкнуть к регулярным сбережениям, не неся большой потери в ежемесячном бюджете. Постепенно можно увеличивать откладываемую сумму.
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3. Перед походом в магазин составьте список покупок
Чтобы избежать необдуманных трат, делайте покупки продуктов один раз в месяц.
В этом может помочь составление списка:
  • записывайте нужные покупки в заметках телефона или в тетради;
  • перед походом в магазин просмотрите список и оставьте только необходимое;
  • определите бюджет, чтобы контролировать расходы;
  • избегайте спонтанных покупок и следуйте списку;
  • после магазина проверьте остатки во избежание ненужных покупок.
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4. Питайтесь дома
Готовка дома поможет не только сэкономить деньги, но и избежать нездорового питания.
  • разработайте меню на неделю;
  • делайте заготовки, замораживая еду, это сэкономит время;
  • найдите легкие и быстрые рецепты;
  • покупайте сезонные и местные продукты, они дешевле;
  • посещайте кафе и рестораны по праздникам.
5. Избавьтесь от вредных привычек
Курение, употребление алкоголя или зависимость от игр бьет не только по здоровью, но и по бюджету. Отказ от них — простой способ значительно сэкономить.
К примеру, если вы тратите 300 гривен в неделю на сигареты, то за год это будет 15 600 гривен. А за 10 лет — 156 000 гривен. То же касается других вредных привычек.
Конечно, экономия может быть сложным делом. Однако следует помнить о результате.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Обозреватель
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