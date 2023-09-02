Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер: советы от Yasno — Finance.ua
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Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер: советы от Yasno

Личные финансы
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Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер: советы от Yasno
Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер: советы от Yasno
Бойлер — один из самых затратных электроприборов. В среднем для семьи из трех человек бойлер нагревает около 6 кубометров воды и наматывает до 200 кВтч в месяц. Yasno советует, как экономить электроэнергию, пользуясь водонагревательным прибором.
Тем, кто находится только на этапе выбора бойлера, в компании советуют, прежде всего, определиться с его объемом. Нецелесообразно для семьи из двух-трех человек покупать модель на 100 л — это лишние средства и перерасход энергии. Также обязательно следует обратить внимание на класс эффективности — он должен быть А/А+ и выше.
После установки водонагревателя уменьшить сумму в платежке поможет соблюдение простых советов:
  • отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов — это снизит энергопотребление без ограничения комфорта;
  • своевременно чистить и удалять накипь внутри бойлера;
  • запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через умную розетку. При такой розетке и двухзонном счетчике за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое меньше;
  • не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры.

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«Использование таких энергоемких приборов, как бойлер, сегодня необходимо для многих семей, но это и дополнительные затраты. Снизить их можно, не ограничивая себя в комфорте. Для этого выбирайте современные энергосберегающие модели и всей семьей следуйте советам по энергоэффективности», — говорит эксперт по энергоэффективным товарам Yasno Сергей Перун.
По материалам:
The page
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