Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер: советы от Yasno — Finance.ua

Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер: советы от Yasno Сегодня 08:14 — Личные финансы

Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер: советы от Yasno

Бойлер — один из самых затратных электроприборов. В среднем для семьи из трех человек бойлер нагревает около 6 кубометров воды и наматывает до 200 кВтч в месяц. Yasno советует, как экономить электроэнергию, пользуясь водонагревательным прибором.

Тем, кто находится только на этапе выбора бойлера, в компании советуют, прежде всего, определиться с его объемом. Нецелесообразно для семьи из двух-трех человек покупать модель на 100 л — это лишние средства и перерасход энергии. Также обязательно следует обратить внимание на класс эффективности — он должен быть А/А+ и выше.

После установки водонагревателя уменьшить сумму в платежке поможет соблюдение простых советов:

отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов — это снизит энергопотребление без ограничения комфорта;

своевременно чистить и удалять накипь внутри бойлера;

запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через умную розетку. При такой розетке и двухзонном счетчике за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое меньше;

не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры.

«Использование таких энергоемких приборов, как бойлер, сегодня необходимо для многих семей, но это и дополнительные затраты. Снизить их можно, не ограничивая себя в комфорте. Для этого выбирайте современные энергосберегающие модели и всей семьей следуйте советам по энергоэффективности», — говорит эксперт по энергоэффективным товарам Yasno Сергей Перун.

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