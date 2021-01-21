Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали совет

Благодаря установке приборов учета и реализации энергоэффективных мероприятий на платежках можно экономить до 50 % затрат и более.

Об этом сообщил в.и.о главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

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Гура рассказал, что «теплые кредиты» стали реальной помощью государства для семей при утеплении домов и переходе на твердотопливные котлы. С октября 2014-го и по 2020 год свыше 850 тыс. семей привлекли около 8,5 млрд грн кредитов в энергоэффективность и получили 3,3 млрд грн возмещения от государства.

«Опыт участников показывает, что после комплекса мероприятий по энергоэффективности экономия на платежках составляет от 20% до 50%. Данные проведенных ежегодных оценок свидетельствуют о том, что средняя экономия газа домохозяйствами составляет 25%, экономия тепла в ОСМД – 20%», – сообщил Гура.

К примеру, частное домохозяйство на Полтавщине привлекло приблизительно 26 тыс. грн на утепление дома, а государство вернуло 9 тыс. В результате термомодернизации дома платежка за газ для семьи уменьшилась на 48%.

Другой пример – повышение энергоэффективости в детском саду № 250 в Киеве по ЭСКО-договором. В заведении установлен индивидуальный электро-теплопункт с онлайн-управлением и энергомониторингом. С октября 2017 года предоставляются услуги энергосервиса. В рамках реализованных мероприятий за отопительный сезон 2019/2020 гг. удалось достичь в среднем 30% экономии тепловой энергии. К тому же указанное техническое решение позволило поднять температурный режим на 3-4 градуса до 19-20°С.

В 2021 году запланировано продление «теплых кредитов» для индивидуальных домохозяйств, а также рассмотрение уже подготовленных законопроектов для восстановления и расширения энергосервиса на объекты коммунальной сферы, энергетики.