Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали совет

Благодаря установке приборов учета и реализации энергоэффективных мероприятий на платежках можно экономить до 50 % затрат и более.
Об этом сообщил в.и.о главы Госэнергоэффективности Константин Гура.
Читайте также: Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газа
Гура рассказал, что «теплые кредиты» стали реальной помощью государства для семей при утеплении домов и переходе на твердотопливные котлы. С октября 2014-го и по 2020 год свыше 850 тыс. семей привлекли около 8,5 млрд грн кредитов в энергоэффективность и получили 3,3 млрд грн возмещения от государства.
«Опыт участников показывает, что после комплекса мероприятий по энергоэффективности экономия на платежках составляет от 20% до 50%. Данные проведенных ежегодных оценок свидетельствуют о том, что средняя экономия газа домохозяйствами составляет 25%, экономия тепла в ОСМД – 20%», – сообщил Гура.
К примеру, частное домохозяйство на Полтавщине привлекло приблизительно 26 тыс. грн на утепление дома, а государство вернуло 9 тыс. В результате термомодернизации дома платежка за газ для семьи уменьшилась на 48%.
Другой пример – повышение энергоэффективости в детском саду № 250 в Киеве по ЭСКО-договором. В заведении установлен индивидуальный электро-теплопункт с онлайн-управлением и энергомониторингом. С октября 2017 года предоставляются услуги энергосервиса. В рамках реализованных мероприятий за отопительный сезон 2019/2020 гг. удалось достичь в среднем 30% экономии тепловой энергии. К тому же указанное техническое решение позволило поднять температурный режим на 3-4 градуса до 19-20°С.
В 2021 году запланировано продление «теплых кредитов» для индивидуальных домохозяйств, а также рассмотрение уже подготовленных законопроектов для восстановления и расширения энергосервиса на объекты коммунальной сферы, энергетики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве резко дешевеет "вторичка". Ежегодно ценник опускается на 10%Вчера, 21:02 - 3894 6
Самые дешевые валюты мира: ТОП-10 (инфографика)6 ч. назад - 673 5
Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер выплаты3 ч. назад - 1472 4
В Саудовской Аравии построят город без машин14 ч. назад - 416 3
Эксперты назвали самые дорогие по стоимости жизни страныВчера, 12:03 - 1641 2
Валютные депозиты заменят форвардамиВчера, 18:03 - 7490 2
В Киеве резко дешевеет "вторичка". Ежегодно ценник опускается на 10%Вчера, 21:02 - 3894 6
Миллиардер без денег: где на самом деле "лежит" состояние МаскаВчера, 17:00 - 3033
ТОП-3 десятилетних рамных внедорожниковВчера, 22:07 - 2330
Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер выплаты3 ч. назад - 1472 4
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 492
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1203 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1629 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 756
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1521