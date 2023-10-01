Топ-5 смартфонов с беспроводной зарядкой — Finance.ua

Топ-5 смартфонов с беспроводной зарядкой Сегодня 05:48 — Фондовый рынок

Беспроводная зарядка — это еще одно удобство современного гаджета. Ты кладешь его — и он заряжается. Пока это нововведение, которое присуще дорогим гаджетам, но уже есть из чего выбирать. Сделали для вас подборку таких устройств из интернет-магазина МТС.

Apple iPhone 14 Pro

Флагманская модель 2022 года поддерживает беспроводную фирменную зарядку MagSafe мощностью 15 Вт или зарядку универсального стандарта Qi, но мощность только до 7,5 Вт. Зарядка Apple обеспечивает полный заряд батареи примерно через три с половиной часа, но новый смартфон не комплектуется.

Также среди преимуществ Apple iPhone 14 Pro — дисплей с диагональю 6,1 дюйма и высокой частотой обновления. Такое сочетание обеспечивает четкую, сочную и контрастную картинку с плавными анимациями.

Этот гаджет очень быстр в любых задачах, с запасом на несколько лет. В зависимости от версии смартфон поддерживает от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти.

Батарея IPhone 14 Pro при полной зарядке обеспечивает до 23 часов просмотра видео и до 75 часов проигрывания музыки.

Apple iPhone 13

Если вам нужна более бюджетная «яблочная» модель с поддержкой беспроводной зарядки, обратите внимание на iPhone 13. Этот гаджет поддерживает традиционный стандарт Qi до 7,5 Вт, а также фирменный MagSafe на 15 Вт.

Зарядка Qi насыщает батарею iPhone 13 с нуля до 100% примерно за три часа. При подключении к MagSafe на зарядку уйдет чуть меньше — около 2 часов и 45 минут. Обратите внимание, что в комплекте с смартфоном ни одного из этих устройств нет.

iPhone 13 получил дисплей на 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей. Экран выдает яркое и насыщенное изображение даже при сильной засветке. У гаджета один из самых развитых процессоров, несмотря на то, что ему больше двух лет. На iPhone 13 маловероятны лаги и подвес даже при больших нагрузках в режиме многозадачности.

Полной зарядки гаджета хватит примерно на 19 часов просмотра видео. При обычном использовании вам так или иначе придется заряжать устройство каждый день.

Samsung Galaxy S22

Флагман 2022 Samsung Galaxy S22 можно заряжать в беспроводном режиме с помощью устройства стандарта Qi мощностью до 15 Вт. Оно продается отдельно. С ним вы пополните батарею смартфона с нуля до 100 примерно за 110 минут.

При полной зарядке аккумулятор выдает время работы. У вас будет до 15 часов использования мобильного интернета, до 17 часов при подключении к Wi-Fi, до 19 часов воспроизведения видео и до 57 часов аудио.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 получил поддержку мощнейшей беспроводной зарядки Qi в нашем обзоре — на 50 Вт. С ее помощью батарея на 4500 мАч зарядится с 0 до 100% почти в час. Обычно беспроводная зарядка в комплект не входит.

Смартфон может похвастаться большим экраном на 6,28 дюйма с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления до 120 Гц. Какой бы контент вы ни смотрели на экране, Xiaomi 12 обеспечит четкую, сочную и яркую картинку.

Флагманская скорость работы — заслуга мощного процессора с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Работа с приложениями в режиме многозадачности, игры на максимальных настройках, редактирование фото или видео — Xiaomi 12 справится с всем.

За основной режим съемки отвечает продвинутая камера на 50 микс. Кроме того, гаджет получил сверхширокоугольный модуль на 13 Мпикс и датчик макросъемки на 5 Мпикс.

INFINIX NOTE 30 PRO

INFINIX NOTE 30 PRO — редкий пока пример доступного смартфона с поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi. Гаджет подзаряжается с устройства мощностью до 15 Вт. Зарядка батареи емкостью 5000 мАч от 0 до 100% занимает около трех часов.

По многим другим характеристикам INFINIX NOTE 30 PRO также не уступает флагманским гаджетам. Смартфон получил яркий безрамочный дисплей на 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 120 Гц.

Infinix NOTE 30 Pro работает на основе мощного процессора с 8 ГБ оперативной памяти. Еще одна уникальная особенность гаджета — возможность установить второй модуль оперативной памяти с аналогичным объемом, что ускорит запуск и работу тяжелых приложений.

itechua По материалам:

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