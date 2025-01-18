ТОП-5 американских автомобилей, которые лучше покупать с пробегом — Finance.ua

ТОП-5 американских автомобилей, которые лучше покупать с пробегом Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

ТОП-5 американских автомобилей, которые лучше покупать с пробегом

Американские автомобили нередко скептически воспринимаются на рынке подержанных авто, но не стоит их списывать со счетов. Даже среди быстро обесценивающихся моделей можно найти настоящие сокровища. Поэтому такие авто лучше не покупать новыми, пишет novosti-n.org.

Эксперты GO выделили пять авто, на которые следует обратить внимание на «вторичке».

Cadillac Escalade ESV

Амортизация: за 5 лет теряет до 59% своей цены.

Почему выгодно: мощность, статус и удобство.

Chevrolet Suburban

Модельные годы: надежные версии — 1998, 1999, 2006, 2010, 2013, 2017−19.

Почему выгодно: выносливость, просторность.

Ford F-150

Амортизация: теряет до 55% цены за 10 лет.

Почему выгодно: надежность и популярность.

Chevrolet Corvette

Модельные годы: 1990 C4 ZR-1 ($33,373), 2001 C5 Base ($14,093), 2002 C5 Z06 ($16,523).

Почему выгодно: статус, шанс на статус классика.

Buick Encore

Амортизация: теряет до 51% через 5 лет.

Почему выгодно: сочетание стоимости и надежности.

Ранее специалисты назвали шесть моделей , идеально подходящих для городских поездок.

Справка Finance.ua:

В 2024 году автомобили с традиционными двигателями составляли более 65% рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщили в «Укравтопроме». Однако их доля снизилась на 7 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом и теперь составляет 40%. В то же время, сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%.

С января по октябрь 2024 г. в Украину импортировали 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила около $1,1 млрд.

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