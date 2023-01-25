ТОП-15 самых популярных универсалов с пробегом в Украине — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных универсалов с пробегом в Украине
Группа универсалов — одна из четырех крупнейших на украинском вторичном авторынке, с объемом купленных легковых автомобилей более 208 тысяч в течение 2022 года и долей 19%.
Какие модели выбирали в прошлом году те покупатели, которым важно иметь увеличенное пространство багажного отделения (а иногда и салона), и при этом не перейти от выбора легковушек к «бусам» или минифургонам? Эксперты портала auto.ria определили самые популярные универсалы по итогам торгов в 2022 году (по сумме сделок купли-продажи и первых регистраций) и составили их перечень.
ТОП-15 универсалов, которые больше всего покупали украинцы в 2022 году
- Volkswagen Passat: куплено 28 262 шт., средняя цена — $6 900.
- Skoda Octavia: 19 994 шт., $6 500.
- Renault Megane: 18 850 шт., $7 900.
- Volkswagen Golf: 14 439 шт., $6 500.
- Opel Astra: 11 750 шт., $4 900.
- Ford Focus: 10 897 шт., $5 500.
- Skoda Fabia: 8737 шт., $5 000.
- Audi A4: 7 860 шт., $6 500.
- Audi A6: 7 257 шт., $8 000.
- Toyota Avensis: 4961 шт., $6500
- BMW 3 серии: 4 402 шт., $5 500.
- Renault/Dacia Logan: 4030 шт., $5100.
- Volvo V50: 3964 шт., $7300.
- Ford Mondeo: 3 175 шт., $6 900.
- BMW 5 серии: 2 943 шт., $7 500.
Кстати, если планируете покупать авто, не забывайте об обязательной автогражданке. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.
Оформить автогражданку по выгодной цене
Поделиться новостью