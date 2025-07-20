ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото) — Finance.ua

ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото) Сегодня 12:08 — Валюта

ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)

В мире насчитывается более 180 валют, и их реальную стоимость можно оценить только по сравнению с другими. Хотя американский доллар считается самой крупной торговой валютой, он не возглавляет рейтинг самых сильных в мире.

Издание Forbes рассказывает , какие же валюты имеют самую высокую стоимость.

Рейтинг составлен по количеству единиц иностранной валюты, которые можно получить за $1: чем меньше — тем сильнее валюта.

1. Кувейтский динар

1 KWD = 3,26 USD

Традиционно самой дорогой валютой мира признан кувейтский динар. Курс одного динара равняется 3,26 доллара. То есть за один доллар можно купить 0,31 динара.

Кувейт находится между Саудовской Аравией и Ираком и является одним из самых крупных экспортеров нефти в мире. Именно от нефтяного экспорта страна получает большую часть доходов.

2. Бахрейнский динар

1 BHD = 2,65 USD

На втором месте в рейтинге самых дорогих валют мира располагается национальная валюта Бахрейна — островной страны в Персидском заливе. За доллар дают примерно 0,38 динара.

Бахрейн считается одной из самых диверсифицированных в регионе: в 2024 году 85,9% реального ВВП обеспечил ненефтяной сектор.

3. Оманский риал

1 OMR = 2,60 USD

Один оманский риал стоит 2,60 доллара, то есть за один доллар можно получить около 0,38 риала.

Оман находится на юго-востоке Аравийского полуострова, между ОАЭ и Йеменом. Подобно соседним странам, значительная часть доходов поступает от экспорта нефти и газа.

4. Иорданский динар

1 JOD = 1,41 USD

На четвертом месте — иорданский динар, курс которого составляет 1,41 доллара, а за один доллар можно получить около 0,71 динара.

Иордания — государство на Ближнем Востоке, не имеющее выхода к морю. В отличие от большинства соседних стран, его экономика не базируется на нефтяных доходах, однако страна сталкивается с низкими темпами экономического роста и ростом долга.

5. Британский фунт стерлингов

1 GBP = 1,33 USD

Это одна из самых старых валют в мире, появившаяся еще в XV веке. Сегодня курс фунта стерлингов составляет около 1,33 доллара, то есть за один доллар можно получить около 0,75 фунта.

6. Гибралтарский фунт

1 GIP = 1,33 USD

Эта валюта была введена в 1920-х годах. Особенность гибралтарского фунта заключается в том, что она привязана к британскому фунту по фиксированному курсу и имеет ту же стоимость.

7. Швейцарский франк

1 CFR = 1,21 USD

Один франк стоит 1,21 доллара, а один доллар равен 0,83 франка.

Из-за политической стабильности в Швейцарии национальная валюта пользуется репутацией надежной «тихой гавани» среди международных валют.

8. Доллар Каймановых островов

1 KYD = 1,20 USD

За 1 доллар Каймановых островов дают около 1,20 доллара США, а один доллар США равен примерно 0,83 кайманского.

Каймановы острова, расположенные в Карибском море, являются британской территорией, получившей репутацию оффшорного финансового центра.

9. Евро

1 EUR = 1,13 USD

В настоящее время один евро обменивается на 1,13 доллара, то есть один доллар составляет 0,89 евро.

Официальная валюта Европейского союза появилась в безналичном виде в 1999 году, а в наличном — в 2002-м. Евро объединяет 20 из 27 стран ЕС.

10. Американский доллар

Американский доллар замыкает десятку самых сильных валют мира. Большинство других валют сегодня стоят менее одного доллара.

Национальную валюту США создали еще в XVIII веке. Она также стала официальным платежным средством в ряде других стран, в частности в Эквадоре.

Благодаря статусу США как крупнейшей экономики по ВВП, доллар утвердился как ведущая валюта в глобальной торговле.

Телеканал 24 По материалам:

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