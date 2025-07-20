ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)

Валюта
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ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
В мире насчитывается более 180 валют, и их реальную стоимость можно оценить только по сравнению с другими. Хотя американский доллар считается самой крупной торговой валютой, он не возглавляет рейтинг самых сильных в мире.
Издание Forbes рассказывает, какие же валюты имеют самую высокую стоимость.

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Рейтинг составлен по количеству единиц иностранной валюты, которые можно получить за $1: чем меньше — тем сильнее валюта.

1. Кувейтский динар

1 KWD = 3,26 USD
Традиционно самой дорогой валютой мира признан кувейтский динар. Курс одного динара равняется 3,26 доллара. То есть за один доллар можно купить 0,31 динара.
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Кувейт находится между Саудовской Аравией и Ираком и является одним из самых крупных экспортеров нефти в мире. Именно от нефтяного экспорта страна получает большую часть доходов.

2. Бахрейнский динар

1 BHD = 2,65 USD
На втором месте в рейтинге самых дорогих валют мира располагается национальная валюта Бахрейна — островной страны в Персидском заливе. За доллар дают примерно 0,38 динара.
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Бахрейн считается одной из самых диверсифицированных в регионе: в 2024 году 85,9% реального ВВП обеспечил ненефтяной сектор.

3. Оманский риал

1 OMR = 2,60 USD
Один оманский риал стоит 2,60 доллара, то есть за один доллар можно получить около 0,38 риала.
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Оман находится на юго-востоке Аравийского полуострова, между ОАЭ и Йеменом. Подобно соседним странам, значительная часть доходов поступает от экспорта нефти и газа.

4. Иорданский динар

1 JOD = 1,41 USD
На четвертом месте — иорданский динар, курс которого составляет 1,41 доллара, а за один доллар можно получить около 0,71 динара.
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Иордания — государство на Ближнем Востоке, не имеющее выхода к морю. В отличие от большинства соседних стран, его экономика не базируется на нефтяных доходах, однако страна сталкивается с низкими темпами экономического роста и ростом долга.

5. Британский фунт стерлингов

1 GBP = 1,33 USD
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Это одна из самых старых валют в мире, появившаяся еще в XV веке. Сегодня курс фунта стерлингов составляет около 1,33 доллара, то есть за один доллар можно получить около 0,75 фунта.

6. Гибралтарский фунт

1 GIP = 1,33 USD
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Эта валюта была введена в 1920-х годах. Особенность гибралтарского фунта заключается в том, что она привязана к британскому фунту по фиксированному курсу и имеет ту же стоимость.

7. Швейцарский франк

1 CFR = 1,21 USD
Один франк стоит 1,21 доллара, а один доллар равен 0,83 франка.
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Из-за политической стабильности в Швейцарии национальная валюта пользуется репутацией надежной «тихой гавани» среди международных валют.

8. Доллар Каймановых островов

1 KYD = 1,20 USD
За 1 доллар Каймановых островов дают около 1,20 доллара США, а один доллар США равен примерно 0,83 кайманского.
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Каймановы острова, расположенные в Карибском море, являются британской территорией, получившей репутацию оффшорного финансового центра.

9. Евро

1 EUR = 1,13 USD
В настоящее время один евро обменивается на 1,13 доллара, то есть один доллар составляет 0,89 евро.
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Официальная валюта Европейского союза появилась в безналичном виде в 1999 году, а в наличном — в 2002-м. Евро объединяет 20 из 27 стран ЕС.

10. Американский доллар

Американский доллар замыкает десятку самых сильных валют мира. Большинство других валют сегодня стоят менее одного доллара.
ТОП-10 самых дорогих валют мира (фото)
Национальную валюту США создали еще в XVIII веке. Она также стала официальным платежным средством в ряде других стран, в частности в Эквадоре.
Благодаря статусу США как крупнейшей экономики по ВВП, доллар утвердился как ведущая валюта в глобальной торговле.
По материалам:
Телеканал 24
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