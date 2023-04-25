Telegram добавил опцию покупки Bitcoin — Finance.ua

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Telegram добавил опцию покупки Bitcoin

Криптовалюта
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Telegram добавил опцию покупки Bitcoin
Telegram добавил опцию покупки Bitcoin
Официальный telegram-бот Wallet добавил поддержку купли и продажи Bitcoin с помощью банковской карты через веб-интерфейс.
Об этом разработчики бота сообщили у себя на странице.
Покупать и продавать криптовалюту пользователи могут через раздел «Маркет» в веб-интерфейсе. В списке методов расчета указана банковская карта или одноранговые сделки p2p-маркета. Пользователи могут конвертировать между собой BTC, tether (USDT) и TON.
Напомним, в середине марта 2023 года бот @wallet добавил поддержку USDT. При этом кошелек доступен только для проверенных аккаунтов мессенджера с привязкой к номеру телефона.
В 2022 году у пользователей мессенджера появилась возможность покупать и продавать короткие никнеймы через площадку Fragment. Торговля никнеймами доступна не только для персональных аккаунтов, но и для пабликов и групп. Право собственности на названия сохраняется в реестре сети TON.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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