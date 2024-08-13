«Такая практика уже происходила»: глава НБУ не исключает изменения условий по эмиссионным ОВГЗ — Finance.ua

«Такая практика уже происходила»: глава НБУ не исключает изменения условий по эмиссионным ОВГЗ Сегодня 15:15 — Валюта

В Нацбанке рассматривают варианты оптимального решения касательно изменения условий по эмиссионным ОВГЗ, выкупленным в 2022 году.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

«Пока я могу сказать, что готового решения на столе нет. Но мы думаем и обсуждаем это, рассматриваем все возможные варианты, которые могут быть полезны с точки зрения обеспечения устойчивости долга и оптимального режима функционирования внутреннего долгового рынка», — отметил Пышный.

По его словам, НБУ может провести переговоры с Министерством финансов как заемщиком, поскольку такая практика уже происходила.

Глава Нацбанка также добавил, что ни одна красная линия при рассмотрении этих вопросов не должна пересекаться. Финансовая независимость НБУ будет сохранена и возможные решения в итоге не подорвут позиции государственных финансов и финансовой стабильности.

В 2022 году Нацбанк провел эмиссию 400 миллиардов гривен, выкупив ОВГЗ у правительства, по которым получает доход в размере учетной ставки.

Економічна Правда По материалам:

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