«Такая практика уже происходила»: глава НБУ не исключает изменения условий по эмиссионным ОВГЗ — Finance.ua
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«Такая практика уже происходила»: глава НБУ не исключает изменения условий по эмиссионным ОВГЗ

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В Нацбанке рассматривают варианты оптимального решения касательно изменения условий по эмиссионным ОВГЗ, выкупленным в 2022 году.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.
«Пока я могу сказать, что готового решения на столе нет. Но мы думаем и обсуждаем это, рассматриваем все возможные варианты, которые могут быть полезны с точки зрения обеспечения устойчивости долга и оптимального режима функционирования внутреннего долгового рынка», — отметил Пышный.
По его словам, НБУ может провести переговоры с Министерством финансов как заемщиком, поскольку такая практика уже происходила.
Глава Нацбанка также добавил, что ни одна красная линия при рассмотрении этих вопросов не должна пересекаться. Финансовая независимость НБУ будет сохранена и возможные решения в итоге не подорвут позиции государственных финансов и финансовой стабильности.
В 2022 году Нацбанк провел эмиссию 400 миллиардов гривен, выкупив ОВГЗ у правительства, по которым получает доход в размере учетной ставки.
По материалам:
Економічна Правда
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