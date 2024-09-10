Свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени: в «Дія» добавили новые документы — Finance.ua

Свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени: в «Дія» добавили новые документы Сегодня 12:00 — Личные финансы

Свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени: в «Дія» добавили новые документы

В приложение «Дія» добавили новые цифровые документы — свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Эти документы появятся в приложении „Дія“ автоматически. Свидетельства понадобятся, когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, оформляете льготы, алименты или получаете помощь», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в «Дія» автоматически по налоговому номеру подтянется свидетельство о рождении ребенка. Не нужно вводить вручную серию и номер документа.

«Это решит проблему, когда, например, мама меняет фамилию и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается», — добавили в министерстве.

Также «Дія» подтянет свидетельства о рождении уже совершеннолетних детей, а также свидетельства для усыновителей и родителей, которые сменили фамилию.

В Минцифре подчеркнули, что свидетельства подтягиваются автоматически, если в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о налоговом номере.

«Убедитесь, что пользуетесь обновленной версией „Дія“, — и свидетельства будут всегда под рукой. Напомним, что в приложении уже доступен Брак онлайн. Весь процесс регистрации брака проходит в смартфоне — от подачи заявления до женитьбы. Позаботились, чтобы и свидетельство о браке было в „Дія“», — напомнили в министерстве.

Справка Finance.ua:

Минцифры запустило услугу регистрации брака онлайн в «Дія». Теперь никаких ожиданий и поездок в учреждения для подачи заявлений и выбора дат церемонии. Достаточно открыть приложение, сделать несколько кликов и выбрать дату. А потом просто по уведомлению прийти на церемонию;

в приложении «Дія» появились 4 новых военных облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины;

военно-учетный документ с данными из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег) можно получить на портале «Дія».



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