Сумма вкладов украинцев на начало февраля составила 1378,3 млрд грн (инфографика) — Finance.ua

Сумма вкладов украинцев на начало февраля составила 1378,3 млрд грн (инфографика) Сегодня 14:00

Сумма вкладов украинцев на начало февраля составила 1378,3 млрд грн (инфографика)

По состоянию на 1 февраля 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 378,3 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 февраля 2025 года:

вклады в национальной валюте — 883,6 млрд грн (-15,9 млрд грн за январь 2025 года);

— 883,6 млрд грн (-15,9 млрд грн за январь 2025 года); вклады в иностранной валюте — 494,7 млрд грн (+2,0 млрд грн за январь 2025 г.).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 февраля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 152,7 млрд грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 февраля 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Справка Finance.ua:

В целом с января 2024 года по январь 2025 года депозиты выросли на 377,83 млрд грн. Большую часть вкладов принес бизнес (201,83 млрд грн), рост вкладов населения за год составил 164,97 млрд грн.

По предварительным данным, прибыль банков по итогам прошлого года превысила 100 миллиардов гривен. И, несмотря на 50% ставку налогообложения, большинство банков смогли не только уплатить налоги, но и увеличить свой капитал благодаря полученным доходам.

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