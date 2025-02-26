Сумма вкладов украинцев на начало февраля составила 1378,3 млрд грн (инфографика) — Finance.ua

Сумма вкладов украинцев на начало февраля составила 1378,3 млрд грн (инфографика)
По состоянию на 1 февраля 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 378,3 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
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Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 февраля 2025 года:
- вклады в национальной валюте — 883,6 млрд грн (-15,9 млрд грн за январь 2025 года);
- вклады в иностранной валюте — 494,7 млрд грн (+2,0 млрд грн за январь 2025 г.).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 февраля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 152,7 млрд грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
На 1 февраля 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Справка Finance.ua:
- В целом с января 2024 года по январь 2025 года депозиты выросли на 377,83 млрд грн. Большую часть вкладов принес бизнес (201,83 млрд грн), рост вкладов населения за год составил 164,97 млрд грн.
- По предварительным данным, прибыль банков по итогам прошлого года превысила 100 миллиардов гривен. И, несмотря на 50% ставку налогообложения, большинство банков смогли не только уплатить налоги, но и увеличить свой капитал благодаря полученным доходам.
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