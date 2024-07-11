Субсидии на аренду жилья: что предлагают в правительстве — Finance.ua

Субсидии на аренду жилья: что предлагают в правительстве Сегодня 08:01 — Личные финансы

Субсидии на аренду жилья: что предлагают в правительстве

Для внутренне перемещенных лиц в Украине разработан новый инструмент государственной поддержки — субсидии на аренду жилья. После согласования с заинтересованными сторонами он будет представлен на рассмотрение правительства.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак во время публичного обсуждения проекта, передает Укринформ.

«Вместе с международными партнерами, с народными депутатами мы разработали еще один проект, направленный на поддержку уязвимых категорий наших сограждан — субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Подчеркиваю, что это только предварительные предложения, которые еще будут обсуждаться. В случае одобрения их правительством мы вместе с Пенсионным фондом, одним из наиболее развитых с точки зрения цифровой базы органов в системе социальной поддержки и у которого уже есть мощная инфраструктура, начнем пилот этого проекта. Предварительно — в отдельных регионах. Но это предложение также еще дискутируется», — рассказала Марчак.

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Она подчеркнула, что новый инструмент, когда будет введен, будет действовать параллельно с выплатами на проживание, которые составляют 2 000 и 3 000 грн в месяц на человека.

Разработчики предлагают, чтобы субсидия на аренду жилья назначалась тем семьям, расходы которых на аренду превышают 30% совокупного дохода.

«Устанавливая этот норматив, мы консультировались с международными партнерами, гуманитарными организациями, которые внедряли проекты rent for cash. Этот показатель еще может обсуждаться», — добавила Марчак.

Как будут рассчитывать размер пособия

Для расчета суммы пособия будут приниматься социальный норматив площади (13,5 кв. м на одного члена семьи, но не менее 35 кв. м на семью), средний размер аренды квадратного метра жилой площади (193,6 грн по данным Госстата).

Рассчитанная сумма будет скорректирована с учетом регионального коэффициента стоимости аренды. По словам представительницы Минсоцполитики, эти коэффициенты также могут меняться.

Условия

Особенность заключается в том, что новой субсидией можно будет воспользоваться только при условии заключения официального договора с арендодателем. Типичное соглашение, разработанное для этого инструмента, можно будет подписать в отделениях Пенсионного фонда или в личном электронном кабинете на портале ПФУ.

«Пенсионный фонд, имеющий опыт начисления субсидий и льгот для почти 3,3 млн домохозяйств, благодаря обменам данными с другими государственными органами сможет рассчитать все самостоятельно, не требуя от ВПЛ кучи справок», — пояснила замминистра.

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Чтобы получить субсидию на аренду, переселенцу достаточно будет подать заявление в ПФУ с указанием количества членов семьи. После расчета человеку придет сообщение о назначении субсидии.

«И еще одна важная инициатива — мы предлагаем снизить налоговые обязательства арендодателя на ту часть компенсации, которую будет предоставлять государство. Это, по нашему мнению, должно сделать инструмент более привлекательным для арендодателя», — добавила Марчак.

По ее словам, похожий инструмент работает в разных странах мира.

Справка Finance.ua:

жилищная субсидия на неотопительный сезон для большинства украинцев была переназначена автоматически. На финансирование жилищных субсидий в 2024 году правительство выделило 49,9 млрд грн. Это на 12 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом. Однако есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначают по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах;

одним из критериев назначения субсидии в Украине является отсутствие долгов за коммуналку. Однако в некоторых случаях можно оформить субсидию даже с долгами.

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Укрінформ По материалам:

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