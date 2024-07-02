Какая информация необходима для заявления о субсидии — Finance.ua

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Какая информация необходима для заявления о субсидии

Личные финансы
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Какая информация необходима для заявления о субсидии
Какая информация необходима для заявления о субсидии
В заявлении о субсидии следует указать определенную информацию обо всех членах домохозяйства. Заявление можно оформить оффлайн или онлайн. Информацию о принятом решении о назначении субсидии можно получить несколькими способами, объясняют специалисты.
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В заявление о назначении субсидии домохозяйству на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо внести:
  • сведения о членах семьи, проживающих в помещении;
  • адрес проживания, по которому должны начислять субсидию;
  • тип субсидии (жилищно-коммунальные услуги или твердое топливо);
  • реквизиты счета в формате ІВАN, на который должны зачисляться субсидии при назначении.
«При заполнении заявления вы можете выбрать удобный способ связи с вами: телефон, электронная почта; уведомление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и/или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Именно этим способом вас уведомят о принятом решении о назначении субсидии», — объяснили в ПФУ.
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Заявление и декларацию для назначения жилищной субсидии следует подавать, если избрали вариант — подать полный пакет документов. Этим вариантом следует воспользоваться, если есть особые обстоятельства, которые должны учитываться при предоставлении субсидии в порядке исключения. Например: когда количество фактически проживающих в домохозяйстве лиц меньше количества зарегистрированных (жена с детьми за границей) или вы сделали покупку дорогостоящего имущества в прошлом году за средства благотворительных организаций (квартира для ВПЛ)
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По материалам:
Інформатор Гроші
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