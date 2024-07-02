В Украине ускорят выплату субсидий — Finance.ua

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В Украине ускорят выплату субсидий

Личные финансы
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В Украине ускорят выплату субсидий
В Украине ускорят выплату субсидий
Пенсионный фонд предлагает внести изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Предлагается исключить из механизма перечисления средств на счета получателей жилищных субсидий необходимость согласования этого действия с Минсоцполитики.
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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «дополнительный процесс согласования суммы каждого финансирования дублирует согласование этого распределения средств Минсоцполитики и создает риск дополнительных затрат времени на его осуществление».
Предлагается принять постановление «в целях оптимизации процессов осуществления выплат, обеспечения своевременного их финансирования и сокращения процесса прохождения средств».
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По материалам:
РБК-Україна
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