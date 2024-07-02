В Украине ускорят выплату субсидий — Finance.ua

В Украине ускорят выплату субсидий Сегодня 08:30 — Личные финансы

В Украине ускорят выплату субсидий

Пенсионный фонд предлагает внести изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Предлагается исключить из механизма перечисления средств на счета получателей жилищных субсидий необходимость согласования этого действия с Минсоцполитики.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «дополнительный процесс согласования суммы каждого финансирования дублирует согласование этого распределения средств Минсоцполитики и создает риск дополнительных затрат времени на его осуществление».

Предлагается принять постановление «в целях оптимизации процессов осуществления выплат, обеспечения своевременного их финансирования и сокращения процесса прохождения средств».

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