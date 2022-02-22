Субсидии для пенсионеров: кто не будет получать помощь в 2022 году — Finance.ua
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Субсидии для пенсионеров: кто не будет получать помощь в 2022 году

Сегодня 12:03Личные финансы
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Субсидии для пенсионеров: кто не будет получать помощь в 2022 годуСубсидии для пенсионеров: кто не будет получать помощь в 2022 году, Фото: news2day
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что право на получение субсидии на жилищно-коммунальные услуги имеют далеко не все пенсионеры, которым не хватает трудового стажа для оформления пенсии.
Как объясняет Юридический портал Украины, соцпомощь пенсионерам не назначается в случае, если:
  • лицо получает пенсию (в том числе и социальную), работает или ведет другую деятельность, получая доход;
  • кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (оплату услуг) на сумму свыше 50 тыс. гривен;
  • среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилого помещения (дома), заработок членов семьи и т.п.);
  • в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 кв. метра на семью, или более одного автомобиля (другого ТС, механизма).
Отмечается, что, как и с оформлением субсидии, временная финансовая помощь пенсионерам, у которых нет достаточного пенсионного стажа, может назначаться вопреки некоторым вышеупомянутым ограничениям после заключения комиссии, если в семье есть человек с инвалидностью.
Решение принимается после обследования материально-бытовых условий человека. Обжаловать решение соцзащиты можно в органе исполнительной власти высшего уровня или в суде.

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики предлагает изменить методику расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для предоставления социальных услуг. Предлагается включать в доход денежные переводы из-за границы.
  • размер субсидии зависит не только от состава домохозяйства, размера доходов и набора коммунальных услуг и тарифов на них, но и уровня эпидемиологической опасности в конкретном регионе.
По материалам: Finance.UA
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