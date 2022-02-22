Субсидии для пенсионеров: кто не будет получать помощь в 2022 году — Finance.ua

Субсидии для пенсионеров: кто не будет получать помощь в 2022 году

Сегодня 12:03 — Личные финансы

Субсидии для пенсионеров: кто не будет получать помощь в 2022 году, Фото: news2day

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что право на получение субсидии на жилищно-коммунальные услуги имеют далеко не все пенсионеры, которым не хватает трудового стажа для оформления пенсии.

Как объясняет Юридический портал Украины, соцпомощь пенсионерам не назначается в случае, если:

лицо получает пенсию (в том числе и социальную), работает или ведет другую деятельность, получая доход;

кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (оплату услуг) на сумму свыше 50 тыс. гривен;

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилого помещения (дома), заработок членов семьи и т.п.);

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 кв. метра на семью, или более одного автомобиля (другого ТС, механизма).

Отмечается, что, как и с оформлением субсидии, временная финансовая помощь пенсионерам, у которых нет достаточного пенсионного стажа, может назначаться вопреки некоторым вышеупомянутым ограничениям после заключения комиссии, если в семье есть человек с инвалидностью.

Решение принимается после обследования материально-бытовых условий человека. Обжаловать решение соцзащиты можно в органе исполнительной власти высшего уровня или в суде.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики предлагает изменить методику расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для предоставления социальных услуг. Предлагается включать в доход денежные переводы из-за границы.

размер субсидии зависит не только от состава домохозяйства, размера доходов и набора коммунальных услуг и тарифов на них, но и уровня эпидемиологической опасности в конкретном регионе.



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