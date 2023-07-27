Строительство возобновили 75% ЖК в Украине, возобновили продажу 82% - «ЛУН» — Finance.ua

Строительство возобновили 75% ЖК в Украине, возобновили продажу 82% - «ЛУН» Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

Строительство возобновили 75% ЖК в Украине, возобновили продажу 82% - «ЛУН»

Работы на строительных площадках возобновили в среднем 75% жилых комплексов (ЖК) в Украине, при этом 82% возобновили продажу, свидетельствует статистика портала «ЛУН».

Согласно исследованию, представленному на конференции «Аналитика украинского рынка недвижимости: первое полугодие 2023 года», все больше девелоперов возобновляют строительство.

На сегодняшний день 75% ЖК возобновили работы на стройплощадках, тогда как в конце прошлого года этот показатель составлял 69%.

Лидерами по восстановлению строительных работ являются западные и центральные области Украины, где количество активных стройплощадок составляет 88−96%.

При этом в Киеве возобновили строительство 62% жилых комплексов, в области — 68%.

Низкие темпы возобновления строительных работ показывают Харьковская (19%), Николаевская (35%), Запорожская (32%) области.

По данным «ЛУН», на 25 июля продажи открыли 82% новостроек из 1772 проектов, продававшихся до начала полномасштабного вторжения. Этот показатель соответствует данным июня и является самым высоким с 24 февраля 2022 года.

Наиболее активно продажи открываются в западных областях Украины:

в Закарпатской области продается 98% жилых комплексов,

в Ивано-Франковской — 97%,

в Львовской — 94%.

Высоки показатели также в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой областях (свыше 90% открытых продаж). В Киеве и области показатель составляет 79% и 80% соответственно.

Меньше всего продающихся ЖК в Николаевской области (67%), Запорожской (40%) и Харьковской (19%).

При этом часть девелоперов завершили продажу во время полномасштабной войны. По данным «ЛУН», в Украине было распродано 218 жилых комплексов, больше всего во Львовской области (46), Киеве и Киевской области (20 и 25 соответственно), а также в Одесской (23), Ивано-Франковской (20) и Закарпатской (14) областях.

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