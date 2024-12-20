Страны G7 рассматривают снижение «потолка цен» для российской нефти до $40 — Bloomberg Сегодня 12:39 — Энергетика

Страны G7 рассматривают снижение «потолка цен» для российской нефти до $40 — Bloomberg

Страны Группы семи (G7) изучают способы снижения предельной цены на российскую нефть, однако окончательного решения еще нет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, страны G7 обсуждают разные варианты усиления нефтяных ограничений против россии — от полного запрета на обработку российской нефти до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до 40 долларов за баррель.

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По информации источников агентства, обсуждение мер продолжается и консенсуса по поводу следующего шага нет.

В то же время G7 стремится сбалансировать потенциальное экономическое влияние любых мер против российской нефти с вопросами безопасности судоходства.

Как сообщалось, ограничение цены на российскую нефть было введено в конце 2022 года, а верхний предел был установлен странами G7 на уровне 60 долларов.

Укрінформ По материалам:

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