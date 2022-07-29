Стоит ли покупать доллары в ближайшее время: советы экономического эксперта — Finance.ua

Стоит ли покупать доллары в ближайшее время: советы экономического эксперта Сегодня 18:35 — Валюта

Стоит ли покупать доллары в ближайшее время: советы экономического эксперта

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс доллара на 25% до 36,57 гривны за доллар. Следствием этого стал повышенный спрос на валюту в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Тарас Козак. По его словам, из-за повышения курса доллара украинцы начали задумываться над тем, стоит ли скупать валюту.

«Мол, если уж и Нацбанк отпускает курс, дальше доллар может быть по 40, 50 гривен и выше», — отметил он.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Козак подчеркнул, что всегда нужно держать свои активы в разных валютах: и в национальной, и в иностранной. Экономический эксперт дал советы тем, кто хочет купить доллары, поскольку опасается дальнейшего роста курса.

Не стоит торопиться с покупкой валюты

Козак не советует покупать доллар по нынешнему курсу. По его словам, следует подождать, поскольку экономика может стабилизироваться.

Я думаю, что мы еще увидим курс 35 гривен за доллар при условии, что нам помогает Запад. Также все-таки будет как-то производиться экспорт по морю, — подчеркнул экономический эксперт.

Он добавил, что укреплению курса гривны будут также способствовать победы на фронте.

Кому следует воспользоваться ситуацией

Тем же, кто имеет иностранную валюту и скоро будет нуждаться в гривнах для определенных расчетов, можно извлечь выгоду из сегодняшней ситуации.

Я бы советовал воспользоваться моментом и продавать валюту по этому курсу, — отметил Козак.

Эксперт добавил, что если проанализировать ситуацию с точки зрения макроэкономики, то спрос на валюту в Украине в последние несколько недель существенно снизился.

«Если раньше еженедельно НБУ продавал из своих золотовалютных резервов около 1 миллиарда долларов, то на позапрошлой неделе это было 600 миллионов. Макроэкономически выглядит так, что доллар в Украине сейчас переоценен», — рассказал он.

Справка Finance.ua:

директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что со временем гривна может укрепиться. Это связано с тем, что между Украиной, Россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов;

бывший замглавы НБУ Александр Савченко считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс гривны может стабилизироваться в августе;

В то же время президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов убежден, что курс гривны к доллару вряд ли вернется к прежнему уровню.

Телеканал 24 По материалам:

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