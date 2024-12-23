Стоимость жилья в новостройках в следующем году может возрасти на 25% — Finance.ua

Стоимость жилья в новостройках в следующем году может возрасти на 25% Сегодня 09:00 — Недвижимость

Стоимость жилья в новостройках в следующем году может возрасти на 25%

Инфляция и изменения в налогообложении стимулируют повышение стоимости жилья в строящихся объектах на 15−25% в 2025 году.

Об этом сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» директор по продаже строительной компании Gazda Марианна Бигунец.

«2025 год будет непростым на рынке недвижимости. С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, влияющих на ценовую конъюнктуру, а с другой — покупательная способность граждан будет оставаться на очень низком уровне», — отметила эксперт.

По ее мнению, главными факторами, которые могут отразиться на стоимости жилья в новостройках, являются инфляция, девальвация гривны и изменения в налогообложении.

Согласно прогнозам, в 2025 году инфляция в Украине может составить 10%, что повлияет на удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Также ожидается, что средневзвешенный курс доллара , к которому обычно привязаны цены на первичном рынке, может составить 45 грн, то есть по сравнению с текущим годом курс доллара может вырасти в среднем на 10%. Значительно повлияют также изменения в налогообложении, а именно увеличение военного сбора с 1,5% до 5% (кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц).

По мнению Бигунец, в 2025 году вполне возможна дифференциация цен не только по классу жилья, проектным решениям и степени готовности, но и по критерию безопасности региона. «Причем „наценка за безопасность“ может составлять около 10% к имеющимся ценам», — сказала она.

Что касается реального уровня спроса 2025 года, то, согласно оценкам строительной компании Gazda, лишь около 20% от тех, кто финансово способен приобрести жилье (за полную стоимость, с помощью рассрочки или ипотеки, в частности по государственной программе «єОселя»), выберут первичный, а не вторичный рынок.

В компании добавили, что низкий уровень спроса может значительно усилить конкуренцию на первичном рынке, особенно в относительно безопасных регионах — Закарпатье, Львовщине, Буковине, Киевщине.

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«По нашим оценкам, в 2025 году на каждого реального покупателя жилья в безопасных регионах придется в среднем две строящиеся квартиры. А конкуренция потребует от девелоперов принятия ряда важных решений, связанных со способами приобретения жилья: например, для рассрочек потенциально возможно снижение первоначального взноса с 30−50% до 10−20%, расширение срока погашение рассрочки с трех до пяти лет», — отметила Бигунец.

Важным в 2025 году также следует считать акцентированную переориентацию государственной ипотечной программы «єОселя» на первичный рынок. По прогнозу эксперта, в следующем году, в зависимости от ряда экономических и военных факторов, около 30−35% всех приобретений жилья на первичном рынке в целом может прийтись на эту программу.

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Что касается доли приобретений по другим механизмам, то на «коммерческую» банковскую ипотеку может прийтись 5−7% продаж (благодаря совместным программам банков и девелоперов), объем сделок купли/продажи за полную стоимость не превысит 10%, а количество приобретений с помощью программ рассрочки составит около 50% от общего количества продаж.

По мнению Бигунец, рост стоимости во второй половине следующего года может несколько затормозиться. «2025 год будет логическим продолжением „дистресса“ на первичном рынке. Однако, согласно макроэкономическим прогнозам, следует рассчитывать, что, начиная с 2026 года, экономическая ситуация значительно улучшится, что отразится не только на темпах строительства, но и на объемах продаж», — подытожила она.

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