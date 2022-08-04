Стало известно, сколько автомобилей было выпущено в Украине в июле — Finance.ua

Стало известно, сколько автомобилей было выпущено в Украине в июле Сегодня 23:27 — Технологии&Авто

Стало известно, сколько автомобилей было выпущено в Украине в июле

Завод «Еврокар», расположенный в Закарпатье, в июле 2022 года произвел 192 автомобиля марки Skoda. Сейчас это единственное предприятие в Украине, выпускающее легковые автомобили.

Как стало известно, производство автомобилей на Еврокаре в июле 2022 года уменьшилось всего на 11% по сравнению с июнем.

В Украине до начала полномасштабного вторжения войск российской федерации легковушки выпускал также Запорожский автомобилестроительный завод. Впрочем, машины там собирали из российских машинокомплектов, так что после 24 февраля производство полностью прекратилось. Однако ЗАЗ, судя по всему, продолжает работать. Пока там выпускают автобусы. По крайней мере, у дилеров сейчас есть новые автобусы ЗАЗ.

Напомним, в июле текущего года украинский рынок новых автомобилей продолжал восстанавливаться. Так, в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 3648 новых легковых автомобилей. Бестселлером июля стал кроссовер Chery Tiggo 4, на котором свой выбор остановили 239 покупателей.

Ampercar По материалам:

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