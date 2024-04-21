Стало известно, как относятся к украинским работникам в Польше — Finance.ua

Стало известно, как относятся к украинским работникам в Польше Сегодня 16:02 — Мир

Стало известно, как относятся к украинским работникам в Польше

Из-за полномасштабного российского вторжения многие украинцы были вынуждены выехать за границу, в частности в соседнюю Польшу. Большинство работодателей страны ценят работников Украины за скорую адаптацию и трудолюбие. Однако граждане Польши ухудшили отношение к украинским работникам.

Об этом пишет pap.pl.

По данным исследования «Барометр рынка труда Польши» от компании Personnel Service, 78% польских работодателей положительно или нейтрально относятся к работникам из Украины.

Вот какие положительные качества украинских сотрудников отметили опрошенные работодатели:

украинцы могут быстро адаптироваться к новым условиям компании — 42% респондентов;

украинцы трудолюбивые — 34% работодателей;

украинцы умеют быстро учить польский язык — 30% опрошенных.

В частности, каждый четвертый предприниматель в Польше ценит работников из Украины за их опыт, а каждый пятый — за скромность, создание положительной атмосферы и лояльность. Также 14% ценят знания украинцев.

Однако увеличилось количество таких работодателей, которые указывают, что ни за что не ценят украинцев. Такой ответ дали 17% опрошенных.

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Эта цифра выросла по сравнению с прошлым годом, когда так отвечали всего 5% респондентов.

Как относятся к украинцам граждане Польши

По словам экспертов компании, широкая общественность относится к работникам из Украины несколько иначе.

Положительное отношение выразили четверть опрошенных, в прошлом году таких ответов было на 10% больше. Отрицательное отношение возросло с 14% до 18%.

Кроме того, 41% поляков считают, что рост заработной платы замедляется из-за украинцев, согласных работать за более низкую оплату.

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Конкуренцию на рынке труда со стороны работников с востока видит каждый пятый (21%) респондент.

Ухудшение отношения к украинцам в обществе является вызовом для отделов кадров в организациях, которые работают или планируют трудоустраивать иностранцев.

«Согласно нашему исследованию, это касается 43% компаний в Польше. Необходимо сосредоточиться на обучении и интеграции сотрудников», — отметил представитель компании Кшиштоф Инглот.

Анализ результатов по отраслям показывает, что компании в ІТ-секторе наиболее положительно относятся к украинцам: 56% респондентов высказали вполне положительное или положительное мнение. В промышленности этот показатель оказался на 6% ниже.

Напомним, в 2023 году почти 4,8 тысячи украинцев в Польше работали нелегально. Больше всего таких случаев обнаружено в строительной отрасли.

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