Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка — Finance.ua

Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка Сегодня 20:47

Польша приказала рекордно сократить производство возобновляемой энергии из ветровых и солнечных электростанций из-за избытка электроэнергии, вызванного солнечной и ветреной погодой на фоне низкого спроса в выходные дни.

В воскресенье, 14 апреля, Польша приказала рекордно сократить производство возобновляемой энергии из-за избытка электроэнергии, подчеркивая растущие проблемы, с которыми сталкивается национальная сеть из-за широкого использования зеленой энергии. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Солнечная и ветреная погода увеличила производство от солнечных панелей и ветряных турбин на фоне сокращения спроса в выходные, потребовав сбалансировать энергосистему страны, сообщает государственный оператор сети Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA на своем веб-сайте.

Это снова побудило компанию использовать специальные правила, связанные с угрозами энергетической безопасности.

Если в предыдущие выходные PSE ограничивала в основном производство на фотоэлектрических фермах, на этот раз она приостановила производство на ветровых электростанциях мощностью около 1,9 гигаватт.

Вместе с солнечной генерацией, несмотря на благоприятные погодные условия, временно простаивали установки общей мощностью 4,5 гигаватта. Избыток предложения также подтолкнул цену на электроэнергию до уровня баланса рынка.

Польша, которая исторически зависела от угольной электроэнергии, борется с переходом на периодические возобновляемые источники, при этом часто отказывают в подключении новых проектов из-за ограничения сети.

Бум солнечных панелей бытового и коммерческого размера увеличил мощность фотоэлектрических установок почти до 18 гигаватт, в то время как мощность ветровых электростанций составляет 10,1 гигаватт.

УНН По материалам:

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