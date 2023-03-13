США создали миллиардный фонд для финансирования банков после крушения SVB — Finance.ua

США создали миллиардный фонд для финансирования банков после крушения SVB Сегодня 10:48 — Мир

США создали миллиардный фонд для финансирования банков после крушения SVB

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Об этом сообщила пресс-служба Федрезерва.

«Этот шаг усилит способность банковской системы защищать депозиты и обеспечивать непрерывное предоставление денег и кредитов экономике», — говорится в заявлении ФРС.

В целях предоставления дополнительной ликвидности банкам будет создана новая Программа срочного финансирования банков (BTFP), предлагающая кредиты сроком до одного года банкам, пенсионным фондам, кредитным союзам и другим учреждениям под залог казначейских обязательств США, долговых обязательств агентств и т.д. Эти активы будут оцениваться по номинальной стоимости.

В ФРС считают, что программа станет дополнительным источником ликвидности под залог высококачественных ценных бумаг, что избавит учреждения от необходимости быстро продавать эти ценные бумаги в нестабильные периоды.

Для поддержки финансирования программы Министерство финансов США планирует выделить до 25 млрд долл. из Стабилизационного фонда бирж. Вместе с тем Федеральный резерв не ожидает, что возникнет потребность в использовании этих дополнительных средств.

Напомним, Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который позволил бы регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после крушения Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.