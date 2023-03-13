США создали миллиардный фонд для финансирования банков после крушения SVB — Finance.ua

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США создали миллиардный фонд для финансирования банков после крушения SVB

Мир
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США создали миллиардный фонд для финансирования банков после крушения SVB
США создали миллиардный фонд для финансирования банков после крушения SVB
Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Об этом сообщила пресс-служба Федрезерва.
«Этот шаг усилит способность банковской системы защищать депозиты и обеспечивать непрерывное предоставление денег и кредитов экономике», — говорится в заявлении ФРС.
В целях предоставления дополнительной ликвидности банкам будет создана новая Программа срочного финансирования банков (BTFP), предлагающая кредиты сроком до одного года банкам, пенсионным фондам, кредитным союзам и другим учреждениям под залог казначейских обязательств США, долговых обязательств агентств и т.д. Эти активы будут оцениваться по номинальной стоимости.
В ФРС считают, что программа станет дополнительным источником ликвидности под залог высококачественных ценных бумаг, что избавит учреждения от необходимости быстро продавать эти ценные бумаги в нестабильные периоды.
Для поддержки финансирования программы Министерство финансов США планирует выделить до 25 млрд долл. из Стабилизационного фонда бирж. Вместе с тем Федеральный резерв не ожидает, что возникнет потребность в использовании этих дополнительных средств.
Напомним, Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который позволил бы регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после крушения Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).
Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.
По материалам:
Економічна Правда
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