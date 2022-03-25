США оставили без запчастей самолеты, на которых летает Лукашенко — Finance.ua

США оставили без запчастей самолеты, на которых летает Лукашенко

Сегодня 18:01

В рамках очередных санкций самолеты, на которых летает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, США оставили без запчастей.

Об этом сообщает Avianews.com.

Уточняется, что аналогичные ограничения начали действовать и для государственной белавиакомпании «Белавиа». Сейчас это единственный белорусский авиаперевозчик, который совершает регулярные рейсы.

Издание проанализировало, какие санкции были введены в отношении белорусской авиации и бортов Лукашенко.

«Авиационные» санкции Бюро промышленности и безопасности США 24 февраля ввело сначала для российских авиакомпаний, а со 2 марта их распространили и на Беларусь, которая предоставила стране-оккупанту свою территорию для вторжения в Украину.

Теперь для поставки запасных частей к самолетам фирмы Boeing и других производителей с долей американских комплектующих необходимо получить особую лицензию. Однако, по даннім avienews, сделать это сейчас фактически невозможно.

Такие ограничения серьезно повлияют на флот «Белавиа».

«Семь из 12 ее летающих самолетов — это Boeing 737. Еще пять воздушных судов — бразильские Embraer, которые имеют значительную долю американских деталей», — говорится в публикации.

Из каких самолетов состоит флот Лукашенко

Флот Лукашенко, на котором он летает на переговоры в Россию, состоит из двух самолетов производства США — Boeing 737-800 и Boeing 767.

Чтобы они могли летать, запчасти для них придется закупать нелегально на черном рынке. Ранее белорусский диктатор летал на советском Ту-154. Однако он выбрал американские самолеты как более комфортные и безопасные, пишут в Avienews.

«Самым шикарным во флоте Лукашенко является Boeing 767. На этом авиалайнере ранее летал президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, известный как Туркменбаши. После смерти Ниязова в 2006 году авиалайнер встал на стоянку, а затем его выкупило белорусское правительство для перевозок Лукашенко», — поясняют в издании.

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