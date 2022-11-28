США ослабили «нефтяные» санкции против Венесуэлы — Finance.ua
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США ослабили «нефтяные» санкции против Венесуэлы

Энергетика
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США ослабили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и разрешили американской компании Chevron возобновить добычу нефти в стране после возобновления Венесуэлой переговоров по гуманитарному плану.
Об этом сообщают Bloomberg, Минфин США.
Так, компания Chevron Corp. получила лицензию на возобновление добычи нефти в Венесуэле после того, как санкции США приостановили все работы три года назад. Причиной стало возобновление в субботу в Мехико переговоров власти и оппозиции Венесуэлы о совместной работе по плану гуманитарных расходов.
Chevron получила шестимесячную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), позволяющую компании добывать сырую нефть и нефтепродукты в Венесуэле. Бурение новых скважин не разрешено.
Также компании разрешено возобновить экспорт нефти, который был остановлен с 2019 года, когда США ужесточили санкции против Венесуэлы. Весь экспорт должен идти в США, и компании будет разрешено импортировать сырье, в том числе разбавители, используемые для увеличения добычи нефти из США.
Возвращение Венесуэлы к переговорам о гуманитарном плане было ключевым условием для ослабления ограничений на добычу нефти в этой нефтезависимой стране.
В этом году добыча нефти в Венесуэле возобновилась до 679 тысяч баррелей в день, что значительно менее 2,9 млн баррелей десять лет назад. Добыча упала после санкций и плохого управления нефтяными месторождениями и нефтеперерабатывающими заводами при режимах Уго Чавеса и Мадуро.
По материалам:
Економічна Правда
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