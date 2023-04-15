США изучают возможные правила для регулирования систем искусственного интеллекта — Finance.ua
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США изучают возможные правила для регулирования систем искусственного интеллекта

Финтех и Карты
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США изучают возможные правила для регулирования систем искусственного интеллекта
США изучают возможные правила для регулирования систем искусственного интеллекта
Администрация Байдена исследует возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ИИ), например ChatGPT, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.
Об этом сообщает Reuters.
Национальное агентство по телекоммуникациям и информации США, которое консультирует Белый дом по вопросам информационной политики, хочет определить такие меры, которые могут обеспечить уверенность в законности, эффективности, нравственности, безопасности систем ИИ.
«Ответственные системы искусственного интеллекта могут принести огромную пользу, но только если мы учтем их потенциальные последствия и вред. Чтобы эти системы полностью раскрыли свой потенциал, компании и потребители должны иметь возможность доверять им», — сказал администратор агентства Алан Дэвидсон.
Ранее президент Джо Байден заявил, что еще предстоит выяснить, опасно ли ИИ. «По моему мнению, технологические компании обязаны убедиться, что их продукты безопасны, прежде чем выпускать их в мир», — сказал он.
Агентство планирует подготовить отчет о работе в направлении того, чтобы системы ИИ работали так, как заявлено, и не несли вред. Впоследствии эта информация станет основой для текущей работы администрации Байдена по созданию согласованного подхода правительства к рискам и возможностям, связанным с искусственным интеллектом.
По материалам:
Економічна Правда
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