США и Европа разрабатывают маршруты для экспорта украинского зерна — CNN

Сегодня 20:32 — Аграрный рынок

США и Европа разрабатывают маршруты для экспорта украинского зерна — CNN

США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы. Эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

«Не существует панацеи для решения сложной проблемы, и официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, морю и воздуху», — говорится в сообщении.

Как отмечается, возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от того, согласится на них россия.

Из-за заблокированных россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке, приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%.

По мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, если порты не заработают в течение 60 дней, украинской экономике грозит коллапс.

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