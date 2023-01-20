Сроковых депозитов может стать больше: 10 самых прибыльных банков (инфографика) — Finance.ua

Сроковых депозитов может стать больше: 10 самых прибыльных банков (инфографика) Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Согласно свежей статистике НБУ, в прошлом году депозитные вклады населения росли рекордными темпами. В 2022 году их объем в банковской системе увеличился на 30,4%, по сравнению с 15,1% годом ранее. Из 1,21 трлн грн совокупного объема гривневых депозитов средства физлиц составляют 596,05 млрд грн. При этом объем депозитов населения в валюте снизился на 5% — до 9,13 млрд долларов.

Как сообщал НБУ, по состоянию на 1 декабря 35,4% средств населения было размещено в ПриватБанк е, 18% — в Ощадбанке. Эти финучреждения не нуждаются в дополнительной ликвидности, поэтому доходность депозитов у них одна из самых низких.

Финансисты говорят, что ставки по вкладам будут расти и дальше. Правда, как и сейчас, это будет происходить неравномерно. Поэтому вкладчикам следует внимательно изучать предложения всех банков. Тем более что сейчас продолжает действовать 100-процентная гарантия по банковским вкладам физических лиц и частных предпринимателей (вместе с начисленными процентами).

Банкиры выделяют несколько факторов, под влиянием которых будут формироваться депозитные ставки в ближайшее время:

потребность в ликвидности самих банков;

обоснованный спрос заемщиков банков на кредитные средства;

наличие у банков и доходность альтернативных инструментов (кроме кредитов), размещение привлеченных средств;

доходность и другие параметры альтернативных направлений хранения населением и хозяйствующими субъектами временно свободных средств — главным образом доходность ОВГЗ.

Кто из банков менял ставки

За прошедшие две недели ни один крупный банк не снизил депозитных ставок. Однако и массового повышения доходности тоже не было: 4 банка повысили доходность гривневых вкладов, по вкладам в евро и долларе полный штиль.

Самое существенное повышение в этот раз было по ставкам на вклады на 9 мес. Идея банк повысил ставки по вкладам на 9 месяцев на 5,05 п.п. — до 13,8% годовых. Банк также опередил другие по повышению ставок в гривне на годовые вклады, прибавив 4 п.п. (до 14,5% годовых).

monobank прибавил на вклады на 9 мес. 5 п.п., увеличив доходность этих депозитов до 11,5% годовых. Кроме того, банк также усилил вклады на 3 и 6 мес., прибавив к ним по 4,5 п.п., теперь доходность по таким вкладам достигла 9% и 10,5% соответственно. 2 п.п. банк также прибавил к ставке на вклады на 12 мес., увеличив их доходность до 12% годовых.

Универсал банк провел такое же повышение, кроме вкладов на 9 мес.

Восток банк увеличивал ставки по вкладам на 3 и 6 мес. К ставкам по вкладам на 3 месяца он добавил 2 п.п. (до 12%), к вкладам на 6 мес. — 3,5 п.п. (до 15%). Кроме того, банк повысил и доходность вкладов на 12 месяцев, прибавив 1 п.п. В настоящее время доходность этих вкладов составляет 14% годовых.

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