Средняя ставка на ипотеку в Украине (инфографика) — Finance.ua

Средняя ставка на ипотеку в Украине (инфографика) Сегодня 08:01 — Недвижимость

Средняя ставка на ипотеку в Украине (инфографика)

Банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах.

Сколько ипотечных кредитов выдали

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в марте 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем (февраль 2024 года) на 10,5%.

О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали девять банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

«Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“ (почти все кредиты в марте предоставлены в рамках этой программы)», — сообщили в Нацбанке.

Средняя ставка на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в марте пятый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Где выдали больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдали в:

г. Киев и Киевской области — 369 договоров на общую сумму 673,9 млн грн (46,8% от общего объема);

Львовской (55 договоров на 100 млн грн);

Одесской (49 на 70,7 млн грн);

Ивано-Франковской (40 на 56,1 млн грн).

Инфографика: НБУ

Напомним, банки Украины в феврале выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых.

По данным НБУ, банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя. Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Справка Finance.ua:

в прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако на данный момент банки прекратили принимать заявки на кредиты под 2% годовых;

во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной.

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