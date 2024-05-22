Средняя ставка на ипотеку в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Средняя ставка на ипотеку в Украине (инфографика)

Недвижимость
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Средняя ставка на ипотеку в Украине (инфографика)
Средняя ставка на ипотеку в Украине (инфографика)
Банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах.

Сколько ипотечных кредитов выдали

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в марте 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем (февраль 2024 года) на 10,5%.
О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали девять банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.
«Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“ (почти все кредиты в марте предоставлены в рамках этой программы)», — сообщили в Нацбанке.

Средняя ставка на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в марте пятый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Где выдали больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдали в:
  • г. Киев и Киевской области — 369 договоров на общую сумму 673,9 млн грн (46,8% от общего объема);
  • Львовской (55 договоров на 100 млн грн);
  • Одесской (49 на 70,7 млн грн);
  • Ивано-Франковской (40 на 56,1 млн грн).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, банки Украины в феврале выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых.
По данным НБУ, банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя. Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако на данный момент банки прекратили принимать заявки на кредиты под 2% годовых;
  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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