Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину — Finance.ua
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Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину

Валюта
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Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину
Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в августе 2024 года, составил 1,085 млрд долларов. Это на 17,3% меньше, чем в июле (1,313 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

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Объем в августе значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов), когда в Украину ввезли максимальный объем валюты с февраля 2014 года.
Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину
При этом банки ввезли за август 840,8 млн наличных долларов, что на 1,4% меньше, чем в июле (960,8 млн долларов). Объем наличных евро упал до 243,9 млн долларов в эквиваленте (348,7 млн в июле).
По данным НБУ, за август из Украины вывезли валюты на 137,5 млн долларов.
Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину
Ранее НБУ отмечал снижение спроса на валюту как на межбанковском, так и на наличном рынке. В частности, НБУ в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,679 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле.

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Население Украины в августе 2024 года купило в банках 780,8 млн долларов. Объем покупки сократился на 30,1% по сравнению с июлем, когда украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты — 1,117 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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