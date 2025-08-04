Спрос на гибкую работу растет: где искать и сколько платят — Finance.ua

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Спрос на гибкую работу растет: где искать и сколько платят

Личные финансы
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Спрос на гибкую работу растет: где искать и сколько платят
Спрос на гибкую работу растет: где искать и сколько платят
В 2025 году все больше ищущих работу выбирают вакансии с гибким графиком. В то же время количество «гибких» предложений работы в июне 2025 года увеличилось на 13% по сравнению с июнем прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба OLX Работа.
«С ростом спроса на гибкий график работодатели постепенно адаптируются к этому тренду. В июне 2025 года больше всего таких вакансий предлагают в сфере логистики и доставки, где гибкие условия сочетается с высокими зарплатами. Активно растет и количество предложений для начинающих, тогда как в сфере HoReCa и профессиях, требующих постоянного вовлечения — предложений с гибким графиком значительно меньше», — сказано в сообщении.

В каких областях больше всего удаленных вакансий

Наибольший выбор вакансий с гибким графиком в 2025 году предлагают компании из сферы «Логистика/склад/доставка» — на должность водителя на 26% больше объявлений, чем в июне 2024 года. Медианная зарплата для таких должностей составляет 32500 грн.
В категории «Начало карьеры/работа для студентов» количество вакансий с гибким графиком увеличилось на 38%. Такой рост ожидаемый для летнего периода, когда больше молодежи ищет подработку. Медианная зарплата в этой сфере составляет 12 000 грн.
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Также количество «гибких» вакансий на платформе выросло (+21%) в категории «Производство / рабочие специальности» в разделе «Другое», в основном здесь предлагают работу на производствах, предложения на полевые работы и т. д. Медианная зарплата — 22 500 грн.
Гибкий график также предлагают продавцам: количество таких объявлений большое, однако оно меньше, чем в 2024 году (-6%).

Где меньше всего удаленных вакансий

Меньше всего «гибких» объявлений на должности, которые требуют постоянного физического присутствия и зависят, например, от времени работы заведения или учреждения. Среди них:
  • бармены;
  • кондитеры;
  • официанты;
  • тренеры;
  • диспетчеры;
  • сторожи и т. д.
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Напомним, как свидетельствуют данные Государственной службы занятости, в 2025 году среднее время поиска новой работы в Украине составляло 51 день, в 2024-м было 50 дней. Для сравнения, в 2023 году работу искали в среднем 60 дней. Меньше всего времени на поиск работы тратят представители рабочих и технических профессий, а также отдельные специалисты в сфере науки и медицины.
Со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, уточняющий правила организации дистанционной и надомной работы. Речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины, упорядочивающих вопросы служебных командировок для удаленных работников, а также предусматривающих гибкие условия для родителей школьников.
Уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата ежемесячно растет примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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