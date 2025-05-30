Удаленная работа: права и риски для работников и работодателей — Finance.ua

Удаленная работа: права и риски для работников и работодателей Сегодня 17:49 — Личные финансы

Удаленная работа: права и риски для работников и работодателей

Все больше специалистов выбирают работать из дому или из любой точки мира. Это удобно, гибко и часто позволяет лучше совмещать работу с личной жизнью. Для многих это возможность сохранить баланс и повысить производительность.

Однако не следует забывать о юридических аспектах дистанционной работы: от оформления договоров и режима труда до вопросов компенсаций, рисков и ответственности сторон. Что нужно об этом знать — рассказали специалисты robota.ua

Компенсации за использование своего оборудования

Прежде всего, следует знать, что удаленный работник имеет право на компенсацию расходов, связанных с использованием личного оборудования, программного обеспечения, средств связи и интернета в служебных целях, но:

компенсация не автоматическая, она устанавливается по договоренности между работником и работодателем;

порядок и размер компенсации должны быть предусмотрены в трудовом или коллективном договоре;

компенсировать можно затраты на: интернет; мобильную связь; амортизацию компьютера, монитора, принтера и т. п. ; приобретение/использование лицензионного ПО.

Юристы отмечают, что отсутствие четкой договоренности о компенсации может привести к конфликтам. Поэтому лучше предусмотреть условия в письменном договоре.

Фиксация режима работы и перерыва у удаленного работника

Следует внести эти условия в письменный трудовой договор о дистанционной (отдаленной) работе. Это регламентируется ст. 60−2 Кодекса законов о труде Украины, требующей заключения договора с конкретным определением режима работы.

В договоре должны быть прописаны:

продолжительность рабочего дня/недели (например: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00);

гибкий режим (если работнику предоставлена свобода самостоятельно выбирать часы работы);

время для обеденного перерыва (например: с 13:00 до 14:00);

время, в которое работник должен быть на связи (например: с 10:00 до 16:00 — «ядро» рабочего времени);

формат учета рабочего времени (с использованием электронной системы, табеля или отчетов).

Проверка исполнения обязанностей удаленного работника

Так, работодатель имеет право проверять, как удаленный работник выполняет свои трудовые обязанности. Ведь согласно ст. 60−2 КЗоТ, работник обязан выполнять трудовые обязанности лично, соблюдать условия трудового договора и трудовой дисциплины — независимо от места выполнения работы.

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Работодатель, в свою очередь, имеет право контролировать:

исполнение обязанностей;

соблюдение сроков;

качество результата;

соблюдение установленного режима работы (если он закреплен).

Контроль может производиться:

регулярными отчетами;

онлайн-встречами;

использованием программ мониторинга;

определением показателей эффективности.

Риски для компании и работника

Оформление дистанционного работника как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) — популярная практика в Украине. Однако она имеет как преимущества, так и юридические риски для обеих сторон.

Риски для компании (работодателя)

1. Переквалификация ФЛП в трудовые отношения

Налоговая, суд или Гоструда могут квалифицировать такие отношения неприкрытыми трудовыми, если:

лицо работает на одного клиента;

имеет фиксированный график;

получает регулярную оплату;

подчиняется руководству компании;

пользуется техникой/ресурсами компании;

не несет рисков предпринимательской деятельности.

Как следствие — компании могут доначислить ЕСВ, НДФЛ, военный сбор, оштрафовать до 10 минимальных зарплат за каждого «нелегального» работника (ст. 265 КЗоТ), а в случае систематических нарушений — привлечь к административной и даже уголовной ответственности.

2. Утрата репутации и проверки

Фиктивное предпринимательство — признак уклонения от налогов.

Может стать основанием для массовых проверок и ограничения доступа к тендерам/грантам.

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Риски для работника-ФЛП

1. Отсутствие трудовых гарантий

ФЛП не имеет права на:

оплачиваемый отпуск;

больничные;

декретный отпуск;

компенсацию при увольнении;

защиту от незаконного расторжения договора.

2. Полная налоговая ответственность

Самостоятельная уплата единого налога, ЕСВ, подача отчетности.

Риск штрафов в случае ошибок или несвоевременной оплаты.

3. Не имеет права на пособие по безработице

ФЛП не считается наемным работником, поэтому не имеет права на статус безработного, даже если теряет единственого заказчика.

Юристы отмечают, что оформление ФЛП как «замену трудовому договору» — это практика с высокими юридическими рисками. Лучше заключать гражданско-правовой договор или четкий контракт с условиями предоставления услуг, где отсутствуют признаки трудовых отношений.

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