Списания государственного долга не будет — Гетманцев

Сегодня 21:07 — Казна и Политика

Списания государственного долга не будет — Гетманцев

Украина будет обслуживать государственный долг, его списания не будет.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Вопрос по госдолгу должен решать министр финансов, это его решение... У него достаточно информации для этого. Могу сказать одно — списываться долг не будет», — сказал он, отвечая на вопрос о потенциальной реструктуризации долга.

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