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Списания государственного долга не будет — Гетманцев

Сегодня 21:07Казна и Политика
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Списания государственного долга не будет — ГетманцевСписания государственного долга не будет — Гетманцев
Украина будет обслуживать государственный долг, его списания не будет.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Вопрос по госдолгу должен решать министр финансов, это его решение... У него достаточно информации для этого. Могу сказать одно — списываться долг не будет», — сказал он, отвечая на вопрос о потенциальной реструктуризации долга.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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