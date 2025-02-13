Спецконтракты для молодежи 18−24 лет: в Минобороны рассказали, кому могут отказать — Finance.ua

Спецконтракты для молодежи 18−24 лет: в Минобороны рассказали, кому могут отказать Сегодня 16:28 — Личные финансы

Спецконтракты для молодежи 18−24 лет: в Минобороны рассказали, кому могут отказать

В рамках действия проекта, который предусматривает службу в армии по контракту для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, добровольцам могут отказать из-за проблем со здоровьем.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

По его словам, представители бригад в первую очередь будут отбирать тех, кто сможет выполнять задачи, предусмотренные штатными должностями.

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«Это зависит от тех представителей бригад, которые будут эту рекрутинговую часть выполнять. Понятно, что если будет какой-то неадекватный человек, скажем так, с расшатанной психикой, то он может быть опасным в подразделении. И вряд ли ему дадут возможность подписать контракт. Будут подбирать, так сказать, команду под себя», — рассказывает.

Он добавил, что добровольцы смогут вне очереди проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) в самостоятельно избранных медицинских учреждениях.

«В постановлении прописаны эти моменты, и проблем там с очередями, с какими-то нюансами не будет. Человек, который готов психологически присоединиться к войску, проходит обычно ВВК достаточно быстро, если у него там нет действительно серьезных проблем со здоровьем», — рассказал спикер.

Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл , что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18−24 лет. По его словам, подобная инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны.

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11 февраля Министерство обороны Украины официально положило начало проекту «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев возрастной категории 18−24 лет, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность «нулевой» ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, бесплатный проезд и коммунальные льготы, компенсацию аренды жилья на время службы.

УНІАН По материалам:

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