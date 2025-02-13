Спецконтракты для молодежи 18−24 лет: в Минобороны рассказали, кому могут отказать — Finance.ua
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Спецконтракты для молодежи 18−24 лет: в Минобороны рассказали, кому могут отказать

Личные финансы
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Спецконтракты для молодежи 18−24 лет: в Минобороны рассказали, кому могут отказать
Спецконтракты для молодежи 18−24 лет: в Минобороны рассказали, кому могут отказать
В рамках действия проекта, который предусматривает службу в армии по контракту для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, добровольцам могут отказать из-за проблем со здоровьем.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.
По его словам, представители бригад в первую очередь будут отбирать тех, кто сможет выполнять задачи, предусмотренные штатными должностями.
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«Это зависит от тех представителей бригад, которые будут эту рекрутинговую часть выполнять. Понятно, что если будет какой-то неадекватный человек, скажем так, с расшатанной психикой, то он может быть опасным в подразделении. И вряд ли ему дадут возможность подписать контракт. Будут подбирать, так сказать, команду под себя», — рассказывает.
Он добавил, что добровольцы смогут вне очереди проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) в самостоятельно избранных медицинских учреждениях.
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«В постановлении прописаны эти моменты, и проблем там с очередями, с какими-то нюансами не будет. Человек, который готов психологически присоединиться к войску, проходит обычно ВВК достаточно быстро, если у него там нет действительно серьезных проблем со здоровьем», — рассказал спикер.
Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18−24 лет. По его словам, подобная инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны.
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11 февраля Министерство обороны Украины официально положило начало проекту «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев возрастной категории 18−24 лет, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность «нулевой» ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, бесплатный проезд и коммунальные льготы, компенсацию аренды жилья на время службы.
По материалам:
УНІАН
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