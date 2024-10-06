Сколько женщин служат в ВСУ — данные Минобороны Сегодня 10:16 — Казна и Политика

Сколько женщин служат в ВСУ — данные Минобороны

На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины проходят службу 48 тысяч женщин, из них 5 тысяч находятся на передовой. Вместе с гражданскими работницами общее количество женщин в ВСУ составляет 68 тысяч.

Об этом сообщила государственный секретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган.

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Чиновница подчеркнула, что за последние годы в Минобороны было введено много позитивных изменений в гендерной политике.

«Сегодня женщины повсюду — держат тыл, работают на тяжелых должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и разуму, а не по полу», — отметила Дараган.

Дараган добавила, что в украинской армии удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих.

Она напомнила, что в 2023 году появилась летняя женская военная форма — до этого была доступна только парадная.

Напомним, все больше женщин в Украине вступают в ряды ВСУ, обращаясь в рекрутинговые центры. Среди должностей не только мирные, многие украинок становятся снайперами и операторами БПЛА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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