Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ — Finance.ua

Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ
Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Вооруженных сил Украины вездеход-амфибию «ТАХА», разработанную украинскими инженерами.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Эта машина может функционировать на различных видах местности, включая болота, плавни, глубокий снег и даже лед благодаря своим уникальным характеристикам.
Среди особенностей «ТАХА» — способность преодолевать препятствия высотой более одного метра, а также минимальное давление на поверхность благодаря широким шинам, что делает его идеальным для движения по сыпучей и нестабильной почве.
Вездеход может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Он развивает скорость до 40 км/ч на суше и до 6 км/ч на воде, имея несколько топливных баков и способность работать более двух суток на одной заправке.
«ТАХА» уже активно используется на фронте, помогая с эвакуацией, транспортировкой боеприпасов и поставкой продуктов питания. Причем в условиях, где другая техника не справляется.
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