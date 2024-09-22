Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ — Finance.ua

Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Вооруженных сил Украины вездеход-амфибию «ТАХА», разработанную украинскими инженерами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Эта машина может функционировать на различных видах местности, включая болота, плавни, глубокий снег и даже лед благодаря своим уникальным характеристикам.

Среди особенностей «ТАХА» — способность преодолевать препятствия высотой более одного метра, а также минимальное давление на поверхность благодаря широким шинам, что делает его идеальным для движения по сыпучей и нестабильной почве.

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Вездеход может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Он развивает скорость до 40 км/ч на суше и до 6 км/ч на воде, имея несколько топливных баков и способность работать более двух суток на одной заправке.

«ТАХА» уже активно используется на фронте, помогая с эвакуацией, транспортировкой боеприпасов и поставкой продуктов питания. Причем в условиях, где другая техника не справляется.

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