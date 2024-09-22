Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ

Технологии&Авто
11
Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ
Минобороны Украины допустило к использованию вездеход-амфибию «ТАХА» для ВСУ
Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Вооруженных сил Украины вездеход-амфибию «ТАХА», разработанную украинскими инженерами.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте также
Эта машина может функционировать на различных видах местности, включая болота, плавни, глубокий снег и даже лед благодаря своим уникальным характеристикам.
Среди особенностей «ТАХА» — способность преодолевать препятствия высотой более одного метра, а также минимальное давление на поверхность благодаря широким шинам, что делает его идеальным для движения по сыпучей и нестабильной почве.
Читайте также
Вездеход может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Он развивает скорость до 40 км/ч на суше и до 6 км/ч на воде, имея несколько топливных баков и способность работать более двух суток на одной заправке.
«ТАХА» уже активно используется на фронте, помогая с эвакуацией, транспортировкой боеприпасов и поставкой продуктов питания. Причем в условиях, где другая техника не справляется.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.