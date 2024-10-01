Минобороны вводит новый порядок закупки электроэнергии для ВСУ — Finance.ua

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Минобороны вводит новый порядок закупки электроэнергии для ВСУ

Энергетика
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Минобороны вводит новый порядок закупки электроэнергии для ВСУ
Минобороны вводит новый порядок закупки электроэнергии для ВСУ
Министерство обороны вводит новый порядок закупки электроэнергии для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Недавно принятый приказ № 651 предусматривает, что закупка электроэнергии должна проводиться на основании рекомендаций, утвержденных Министерством экономики Украины, и с использованием разработанной тендерной документации.
Приказ, в частности, предусматривает:
1. Открытые тендеры через электронную систему закупок с соблюдением принципов прозрачности и недискриминации участников.
2. Участники тендеров должны предоставить документы, подтверждающие их компетентность и опыт в поставке электроэнергии.
3. Участники обязаны предоставлять банковские гарантии обеспечения тендерных предложений и выполнения договоров, что обеспечивает надежность поставщиков.
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4. К участию в тендерах не допускаются компании из россии, Беларуси и Ирана.
Согласно тендерной документации, критерии оценки предложений должны основываться на самой низкой цене для прозрачности процесса.
Участникам тендеров также разрешается исправлять технические ошибки, если это не влияет на суть предложения, а обеспечение выполнения договора составляет до 5% от суммы закупки, что гарантирует выполнение обязательств победителями тендера.
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Утверждение проекта приказа связано с необходимостью создания единого подхода к организации публичных закупок электрической энергии, подготовки тендерной документации, включая проект договора о закупке.
«Это также определяет механизм и ориентиры для заказчиков, осуществляющих соответствующие закупки для нужд ВСУ с целью обеспечения максимальной экономии, эффективности, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности на всех этапах, отмечают в Департаменте политики закупок Министерства обороны Украины», — отметил директор Департамента политики закупок Министерства обороны Глеб Каневский
По материалам:
Finance.ua
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