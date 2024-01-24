Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский ввел в действие решение СНБО для бизнеса — Finance.ua

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Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский ввел в действие решение СНБО для бизнеса

Казна и Политика
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Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский ввел в действие решение СНБО для бизнеса
Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский ввел в действие решение СНБО для бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса.
Об этом он сообщил во время своего видеообращения.
«Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача — укрепление нашей экономики, нашего общества», — заявил президент.
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Кроме этого, по его словам, правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на «белый», легальный бизнес.
«Определены на уровне СНБО и сроки три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, нужно снять всю проблематику с налоговыми накладными», — добавил глава государства.
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Он подчеркнул, что важно, чтобы каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, «в белую», уважает работников и работниц и точно не работает с россией.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в свою очередь уточнила, что Совет по поддержке бизнеса на период военного положения будет реагировать на жалобы предпринимателей и решать насущные проблемы.
Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Нацполу, БЭБ провести аудит зарегистрированных уголовных производств, которые потенциально могут ставить под риск экономику государства.
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Также предлагается внести изменения в закон об оборонных закупках, чтобы урегулировать предельный уровень прибыли для государственных контрактов, выполнявшихся или выполняемых во время действия военного положения.
«Кабмин также разработает аналитический модуль к Единому реестру досудебных расследований, где будет публичный доступ к аналитическим обобщенным данным о работе органов правопорядка и прокуратуры. Также можно будет подать жалобу на деятельность силовиков», — добавила Свириденко.
Кроме того, правительство проведет аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев разблокирования.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 23 января чиновники провели с представителями украинского бизнеса встречу, в ходе которой состоялась непростая дискуссия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Українська правда
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