Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский ввел в действие решение СНБО для бизнеса — Finance.ua

Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский ввел в действие решение СНБО для бизнеса Сегодня 10:07 — Казна и Политика

Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский ввел в действие решение СНБО для бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса.

Об этом он сообщил во время своего видеообращения.

«Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача — укрепление нашей экономики, нашего общества», — заявил президент.

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Кроме этого, по его словам, правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на «белый», легальный бизнес.

«Определены на уровне СНБО и сроки три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, нужно снять всю проблематику с налоговыми накладными», — добавил глава государства.

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Он подчеркнул, что важно, чтобы каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, «в белую», уважает работников и работниц и точно не работает с россией.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в свою очередь уточнила , что Совет по поддержке бизнеса на период военного положения будет реагировать на жалобы предпринимателей и решать насущные проблемы.

Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Нацполу, БЭБ провести аудит зарегистрированных уголовных производств, которые потенциально могут ставить под риск экономику государства.

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Также предлагается внести изменения в закон об оборонных закупках, чтобы урегулировать предельный уровень прибыли для государственных контрактов, выполнявшихся или выполняемых во время действия военного положения.

«Кабмин также разработает аналитический модуль к Единому реестру досудебных расследований, где будет публичный доступ к аналитическим обобщенным данным о работе органов правопорядка и прокуратуры. Также можно будет подать жалобу на деятельность силовиков», — добавила Свириденко.

Кроме того, правительство проведет аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев разблокирования.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил , что 23 января чиновники провели с представителями украинского бизнеса встречу, в ходе которой состоялась непростая дискуссия.

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Українська правда По материалам:

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