Sony начнет использовать блокчейн-технологии и NFT токены — Finance.ua
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Sony начнет использовать блокчейн-технологии и NFT токены

Финтех и Карты
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Sony начнет использовать блокчейн-технологии и NFT токены
Sony начнет использовать блокчейн-технологии и NFT токены
Вторая по величине в мире компания звукозаписи Sony Music Entertainment объявила о своих намерениях использовать блокчейн-технологии и NFT токены — представители Sony подали заявку на регистрацию торговой марки, связанной с блокчейном и невзаимозаменяемыми токенами.
О планах Sony Music Entertainment сообщил юрист Майкл Кондудис в Твиттере. Кондудис подчеркнул, что деятельность компании, связанная с блокчейн-технологиями, будет охватывать маркетинговые услуги, рекламу, подкасты, музыку и клипы.
Sony — не единственная корпорация, планирующая использовать невзаимозаменяемые токены. В июле Майкл Кондудис сообщил, что представители LG подали заявку на регистрацию новой торговой марки LG ART LAB — все для того, чтобы в будущем запустить телевизионное ПО для создания, торговли и хранения NFT.
Напомним, в конце июня Sony, Meta, Microsoft, Unity и еще более 30 крупных компаний объявили об объединении в Metaverse Standards Forum для разработки глобальной стратегии развития виртуальной реальности. Бизнес-гиганты подчеркнули, что одна из главных целей объединения — обеспечение того, чтобы разработкой метавселенных компании руководили совместно и не было никакой «доминирующей стороны».

Как заработать на NFT

По материалам:
noworries
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