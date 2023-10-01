Соцсеть X может стать прибыльной в 2024 году — Finance.ua
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Соцсеть X может стать прибыльной в 2024 году

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Генеральный директор X (Twitter) Линда Яккарино считает, что социальная сеть может выйти на прибыль в начале 2024 года.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Линда Яккарино занимает должность генерального директора X уже более 100 дней. По ее словам, около 1500 рекламодателей вернулись на платформу за последние 12 недель, и что 90% из топ-100 рекламодателей компании вернулись.
«Несмотря на заявления Яккарино, что компания может быть прибыльной в следующем году, X также сталкивается с рядом судебных исков, в которых утверждается, что она не оплатила аренду своих офисов и миллионы долларов выходного пособия тысячам уволенных сотрудников», — говорится в сообщении.
С тех пор, как Илон Маск приобрел социальную сеть в октябре, X пытается удержать рекламодателей, которые боятся появляться рядом с неприемлемым контентом, поскольку исследователи и группы активистов сообщают об увеличении количества постов, разжигающих ненависть.
Добавляется, что антисемитский контент на X был в центре внимания за последние недели. Илон Маск пригрозил иском против Антидиффамационной лиги, обвинив некоммерческую организацию, борющуюся с антисемитизмом, в том, что она повлекла за собой снижение доходов от рекламы на X на 60% в США.
По материалам:
Економічна Правда
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