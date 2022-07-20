Смартфоны Fly возвращаются: представят сразу 4 модели — Finance.ua

Смартфоны Fly возвращаются: представят сразу 4 модели Сегодня 04:08 — Фондовый рынок

Читатели постарше, может, помнят бренд Fly. Компания с нуля разработала сенсорные телефоны, затем начала производить смартфоны и даже произвела фурор благодаря своему суббренду Wileyfox, устройства являются настоящими конкурентами лучшим моделям Xiaomi. Однако ажиотаж компании длился недолго и вскоре производство звонилки возобновилось.

Затем F+ был переименован. Поддерживая новый бренд, китайцы изготовили отличные кнопки, но источники говорят, что они планируют снова выйти на рынок смартфонов.

F+ сертифицировал до пяти бюджетных моделей и обозначил не только их названия, но и особенности. Вот оборудование:

F+ SA50 — 5-дюймовый экран, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, аккумулятор 2000 мАч;

F+ SH60 — 6-дюймовый экран, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ накопителя, аккумулятор 3000 мАч;

F+ SA55 — 5,5-дюймовый экран, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ накопителя, аккумулятор 2400 мАч;

F+ SH65 — 6,5-дюймовый экран, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, батарея на 4800 мАч.

Обивка телефонов будет слабой, и они вряд ли смогут конкурировать с устройствами Samsung, Xiaomi и Realme. Учитывая все, компания решила опробовать его на начальной части рынка.

Как мы все знаем, у F+ SH60 будет две версии — первая поддерживает сервисы Google, а вторая поддерживает сервисы Huawei. Не совсем понятно, кому предназначены такие устройства, и вряд ли покупатели исключат вариант GMS на замену.

itechua По материалам:

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