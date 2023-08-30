Сложность майнинга достигла новой исторической отметки — Finance.ua

Сложность майнинга достигла новой исторической отметки 30.08.2023, 00:21 — Криптовалюта

Сложность майнинга достигла новой исторической отметки

После перерасчета, состоявшегося 22 августа, сложность добычи Bitcoin достигла исторического максимума. Также вырос хешрейт сети, пишет BTC.com.

Следовательно, сложность добычи Bitcoin достигла отметки в 55,62 T (+6,17%). Вырос и средний показатель сети хешрейта — 397,74 EH/s. То есть теперь на добычу одного блока требуется 9 минут 26 секунд.

Напомним, Bitcoin — это децентрализованная валюта, базирующаяся на доверии к блокчейну, который поддерживается и обновляется благодаря майнингу. Люди, занимающиеся этим процессом, используют свои специальные машины, чтобы решить сложные математические задачи, и первый, кто это сделает, добавляет следующий блок к цепочке блокчейна и получает вознаграждение в Bitcoin.

Перерасчет происходит каждые 2016 блоков, это примерно 2−3 недели. Если бы такая процедура не проводилась, увеличение количества майнеров привело бы к слишком быстрому созданию блоков, что разрушило бы экономическую модель вознаграждения и угрожало безопасности сети.

Между тем, слишком высокая сложность может сделать майнинг неэффективным, поэтому перерасчет пытается обеспечить баланс безопасности и производительности сети.

В каких странах дороже всего майнить Bitcoin

В Украине добыть одну монету стоит 10 730 долларов. Это относительно средний показатель, если сравнивать его со странами ЕС, где этот процесс самый дорогой, или в Африке и Азии — где самый дешевый.

Поэтому дороже всего майнить Bitcoin в таких странах:

Италия — 208 560 долларов;

Австрия — 184 352 доллара;

Бельгия — 172 381 доллар;

Дания — 166 795 долларов;

Германия — 163 336 долларов;

Ирландия — 159 612 долларов;

Литва — 152 163 доллара.

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Телеканал 24 По материалам:

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