Сложность майнинга достигла новой исторической отметки — Finance.ua

Сложность майнинга достигла новой исторической отметки
После перерасчета, состоявшегося 22 августа, сложность добычи Bitcoin достигла исторического максимума. Также вырос хешрейт сети, пишет BTC.com.
Следовательно, сложность добычи Bitcoin достигла отметки в 55,62 T (+6,17%). Вырос и средний показатель сети хешрейта — 397,74 EH/s. То есть теперь на добычу одного блока требуется 9 минут 26 секунд.
Напомним, Bitcoin — это децентрализованная валюта, базирующаяся на доверии к блокчейну, который поддерживается и обновляется благодаря майнингу. Люди, занимающиеся этим процессом, используют свои специальные машины, чтобы решить сложные математические задачи, и первый, кто это сделает, добавляет следующий блок к цепочке блокчейна и получает вознаграждение в Bitcoin.
Читайте также
Перерасчет происходит каждые 2016 блоков, это примерно 2−3 недели. Если бы такая процедура не проводилась, увеличение количества майнеров привело бы к слишком быстрому созданию блоков, что разрушило бы экономическую модель вознаграждения и угрожало безопасности сети.
Между тем, слишком высокая сложность может сделать майнинг неэффективным, поэтому перерасчет пытается обеспечить баланс безопасности и производительности сети.
В каких странах дороже всего майнить Bitcoin
В Украине добыть одну монету стоит 10 730 долларов. Это относительно средний показатель, если сравнивать его со странами ЕС, где этот процесс самый дорогой, или в Африке и Азии — где самый дешевый.
Поэтому дороже всего майнить Bitcoin в таких странах:
- Италия — 208 560 долларов;
- Австрия — 184 352 доллара;
- Бельгия — 172 381 доллар;
- Дания — 166 795 долларов;
- Германия — 163 336 долларов;
- Ирландия — 159 612 долларов;
- Литва — 152 163 доллара.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!
Курс криптовалют к доллару
Поделиться новостью