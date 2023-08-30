Сложность майнинга достигла новой исторической отметки — Finance.ua

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Сложность майнинга достигла новой исторической отметки

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Сложность майнинга достигла новой исторической отметки
Сложность майнинга достигла новой исторической отметки
После перерасчета, состоявшегося 22 августа, сложность добычи Bitcoin достигла исторического максимума. Также вырос хешрейт сети, пишет BTC.com.
Следовательно, сложность добычи Bitcoin достигла отметки в 55,62 T (+6,17%). Вырос и средний показатель сети хешрейта — 397,74 EH/s. То есть теперь на добычу одного блока требуется 9 минут 26 секунд.
Напомним, Bitcoin — это децентрализованная валюта, базирующаяся на доверии к блокчейну, который поддерживается и обновляется благодаря майнингу. Люди, занимающиеся этим процессом, используют свои специальные машины, чтобы решить сложные математические задачи, и первый, кто это сделает, добавляет следующий блок к цепочке блокчейна и получает вознаграждение в Bitcoin.
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Перерасчет происходит каждые 2016 блоков, это примерно 2−3 недели. Если бы такая процедура не проводилась, увеличение количества майнеров привело бы к слишком быстрому созданию блоков, что разрушило бы экономическую модель вознаграждения и угрожало безопасности сети.
Между тем, слишком высокая сложность может сделать майнинг неэффективным, поэтому перерасчет пытается обеспечить баланс безопасности и производительности сети.

В каких странах дороже всего майнить Bitcoin

В Украине добыть одну монету стоит 10 730 долларов. Это относительно средний показатель, если сравнивать его со странами ЕС, где этот процесс самый дорогой, или в Африке и Азии — где самый дешевый.
Поэтому дороже всего майнить Bitcoin в таких странах:
  • Италия — 208 560 долларов;
  • Австрия — 184 352 доллара;
  • Бельгия — 172 381 доллар;
  • Дания — 166 795 долларов;
  • Германия — 163 336 долларов;
  • Ирландия — 159 612 долларов;
  • Литва — 152 163 доллара.
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По материалам:
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