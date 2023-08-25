Аналитик, предсказавший обвал крипторынка в 2021 году, обнародовал прогноз по поводу будущего BTC — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитик, предсказавший обвал крипторынка в 2021 году, обнародовал прогноз по поводу будущего BTC

Криптовалюта
41
Аналитик, предсказавший обвал крипторынка в 2021 году, обнародовал прогноз по поводу будущего BTC
Аналитик, предсказавший обвал крипторынка в 2021 году, обнародовал прогноз по поводу будущего BTC
Аналитик под псевдонимом Dave the Wave, точно предсказавший обвал крипторынка в мае 2021 года, представил прогноз относительно того, когда биткоин (BTC) достигнет новых исторических максимумов.
Трейдер сообщил своим подписчикам в сети X, что текущий медвежий рынок BTC и коррекция от максимума 2023 года, вероятно, будут продолжаться как минимум до конца года.
Dave the Wave использует собственную версию логарифмических кривых роста (LGC), пытающихся спрогнозировать макро максимумы и минимумы биткоина, фильтруя при этом среднесрочную волатильность и шум. В настоящее время BTC торгуется у нижней границы LGC аналитика, все еще находясь в «зоне покупок».

Читайте также: Путь к финансовой независимости. Как зарабатывать на криптовалютах

По мнению аналитика, цена BTC может немного снизиться к следующему году, прежде чем подняться до новых максимумов выше 69 000 долларов к середине 2024 года.
«Некоторый взгляд на макроэкономику BTC:
  1. График, показывающий крутизну цены в отношении LGC и коррекции.
  2. Недавнее движение вверх вернуло 50% предыдущей коррекции.
  3. Эта коррекция может длиться до конца года — 50% расширения периодов Фибоначчи.
  4. Возможны целевые уровни фибо для этой коррекции.
  5. Линия для наблюдения за возможным прорывом вверх.
  6. Еще одно подобное движение после коррекции может привести к тому, что цены достигнут исторических максимумов в середине следующего года".
Кроме LGC, указывающего на новый виток биткоина, эксперт отметил, что ежемесячный индикатор конвергенции скользящих средних (MACD), являющийся индикатором долгосрочного импульса, также развернулся в сторону биткоина.
«2,5 года назад текущая цена была слишком высокой для покупки. А сейчас? Разумная инвестиция типа BTC LGC для тех, кто не имеет опыта.
Не говоря уже о долгосрочном MACD (пересекается бычьим трендом и находится чуть ниже нулевой линии)…" - написал эксперт.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.