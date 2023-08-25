Аналитик, предсказавший обвал крипторынка в 2021 году, обнародовал прогноз по поводу будущего BTC — Finance.ua

Аналитик, предсказавший обвал крипторынка в 2021 году, обнародовал прогноз по поводу будущего BTC Сегодня 22:11 — Криптовалюта

Аналитик, предсказавший обвал крипторынка в 2021 году, обнародовал прогноз по поводу будущего BTC

Аналитик под псевдонимом Dave the Wave, точно предсказавший обвал крипторынка в мае 2021 года, представил прогноз относительно того, когда биткоин ( BTC ) достигнет новых исторических максимумов.

Трейдер сообщил своим подписчикам в сети X, что текущий медвежий рынок BTC и коррекция от максимума 2023 года, вероятно, будут продолжаться как минимум до конца года.

Dave the Wave использует собственную версию логарифмических кривых роста (LGC), пытающихся спрогнозировать макро максимумы и минимумы биткоина, фильтруя при этом среднесрочную волатильность и шум. В настоящее время BTC торгуется у нижней границы LGC аналитика, все еще находясь в «зоне покупок».

По мнению аналитика, цена BTC может немного снизиться к следующему году, прежде чем подняться до новых максимумов выше 69 000 долларов к середине 2024 года.

«Некоторый взгляд на макроэкономику BTC:

График, показывающий крутизну цены в отношении LGC и коррекции. Недавнее движение вверх вернуло 50% предыдущей коррекции.

Эта коррекция может длиться до конца года — 50% расширения периодов Фибоначчи.

Возможны целевые уровни фибо для этой коррекции.

Линия для наблюдения за возможным прорывом вверх.

Еще одно подобное движение после коррекции может привести к тому, что цены достигнут исторических максимумов в середине следующего года".



Кроме LGC, указывающего на новый виток биткоина, эксперт отметил, что ежемесячный индикатор конвергенции скользящих средних (MACD), являющийся индикатором долгосрочного импульса, также развернулся в сторону биткоина.

«2,5 года назад текущая цена была слишком высокой для покупки. А сейчас? Разумная инвестиция типа BTC LGC для тех, кто не имеет опыта.

Не говоря уже о долгосрочном MACD (пересекается бычьим трендом и находится чуть ниже нулевой линии)…" - написал эксперт.

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cryptomisto По материалам:

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